新冠肺炎未平！大陸醫界起內鬨 中醫槓上西醫：習近平是我粉

在新冠肺炎疫情中，中國官方有意強化中醫的重要性，還曾推薦藥方，卻引起西醫界及部份專家的質疑。然而，這些質疑卻又引發部份中國民眾隱含民族主義情緒的反擊，意外挑起中西醫之爭。

這場中西醫之爭，中國國家主席習近平對中醫的支持也受到注意。2015年2月15日，他在巡視西安市一所社區中醫館時說：「因為副作用小，療效好，中草藥價格相對便宜，很多患者都喜歡看中醫，像我自己也很喜歡看中醫」。

2017年1月20日，中國日報在題為「有位中醫粉，他叫習近平」的文章中直指，「習近平主席也是中醫的『鐵桿粉』」。

新冠肺炎疫情爆發後，習近平在今年1月25日主持中共政治局常委會議時表示，「要不斷完善診療方案，堅持中西醫結合」。同一天，中國國家衛健委發布的新冠肺炎第3版診療方案中，便列出了具體的中醫治療指引。

此後，中國國家衛健委在後續版本診療方案中，具體建議「在治療中積極發揮中醫藥作用」，進而推薦中藥注射劑。2月13日，中共「中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組」更指出，「救治過程應強化中西醫結合，促進中醫藥深度介入診療全過程，及時推廣有效方藥和中成藥」。

至於各地，先是武漢在2月3日通知，正式要求定點救治醫院「確保所有患者服用中藥」。湖北以外的省區防疫相關單位則相繼推出布中藥診療方案，並針對患者以中藥進行臨床試驗。一些省區甚至公開徵求民間療法，或是向民眾免費供應中醫湯藥。

在官方導引下，中醫在新冠肺炎治療的角色被大幅強化，卻引起了西醫及部份專家的質疑。其中，對中藥注射劑的質疑最為普遍。

長久以來，中藥注射劑一直被部份中國中醫界人士認為是「中西醫結合的革命性結晶」。但西醫界及另一部份中醫界人士，卻直指中藥注射劑副作用極大，理由是注射是由西藥應運而生。若將未經提煉的中藥直接注入血管，引發的風險極高。

在中國官方資料中，便存在著特定中藥注射劑先前曾產生的近1萬例不良反應，2017年更有一名陝西孩童因此喪生。

此外，2003年嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）的案例也被拿出來質疑。當時，中國中醫界人士聲稱有8種中成藥可改善SARS臨床癥狀，其中的板藍根更曾在各地被哄搶。但同年5月，湖南省湘潭縣一名初二學生因連服7包板藍根後，導致中毒，所幸保住性命。

雖然官方推薦了中藥注射劑，但中國藥學會隨即在2月6日發布「防疫策略專家共識」公告，隱晦地提到「在官方診療方案中，還有多款常見於各地『重點監控目錄』的藥品」，其中便包含了中藥注射劑。

然而，一些支持中醫治療疫情的中國民眾，近來卻頻頻透過網路表態。像是指有人意圖「通過詆毀中醫，為西方醫藥壟斷資本占領中國醫藥市場開路，從而讓外國資本綁架中國人民的健康，達到控制中國的目的」。

還有人說，「可以想見，如果我們的中醫被他們搞垮，被他們消滅了，今天遇到新冠病毒肺炎疫情，中國將會墮入萬丈深淵」。