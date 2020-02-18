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從痲瘋病到新冠肺炎 中共以民族主義視角看待防疫

中央社 / 台北18日電
中國新冠肺炎疫情持續擴散。圖／法新社
中國新冠肺炎疫情持續擴散。圖／法新社

專研中國傳染病史的學者劉紹華今天表示，中共過去處理痲瘋病的方式顯示，當局以民族主義問題看待防疫。不論痲瘋醫生或現在抗疫的醫護人員，都是凝聚「國家奇蹟」的動員手段。

中央研究院人文社會科學研究中心下午舉辦「從中國的『後帝國』語境看疾病的隱喻與防疫：從麻風病談起」座談會，由民族學研究所研究員劉紹華主講。

她以中共早期處理痲瘋病疫情為例，表示中共1949年建政後，對傳染病防治工作已經上升到「民族主義跟建國大業相關」。

劉紹華指出，由於當時，痲瘋病已長期被污名化，因此徵召被稱為「痲瘋醫生」的醫療人員，往往會挑「政治出身不好」的人來擔任。

她解釋，這些被分派前往治療痲瘋患者的「痲瘋醫生」，多半是被中共劃為政治上的反動分子，但都有知識青年身分，因此被指派擔任「痲瘋醫生」時，大部分擁有強烈的愛國情懷，認為「祖國的需要就是我唯一的志願」。

劉紹華指出，不論是上述「痲瘋醫生」，或現在肺炎疫情第一線醫護人員，無非是中共「堆積小人物的民族情結，創造國家奇蹟」的模式。因為，中共強調形式，「犧牲就要表現出很犧牲的樣子」，這種儀式性地宣示對中共來說是很重要的動員手段。

透過中國痲瘋病污名化的歷史，劉紹華也談到武漢肺炎的污名化問題。

世界衛生組織11日將武漢肺炎定名為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。劉紹華便認為，2019冠狀病毒疾病被稱為武漢肺炎是一種污名化的行為。

她分析，這種稱呼方式可能擴散成「武漢肺炎」等於武漢這個地方，並與中國、中國人劃上等號，甚至進一步代表華人、亞洲人，這都是一種歧視。「至少從疾病史來看，我認為只要存在污名的意圖，都是不妥的」。

劉紹華也在會後補充道，現存部分用地名取名的疾病，如香港腳、日本腦炎等，都不是正面的疾病命名方式。

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