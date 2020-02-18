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香港菲傭確診感染新冠肺炎 累計病例增至61人
香港衛生官員今天公布，一名在本地工作的菲律賓籍外傭確診感染了新冠肺炎，累計確診病例增至61人，當中1人死亡。
相關官員相信，這名菲傭是在工作的家庭感染到新冠肺炎。
到目前為止，本地感染新冠肺炎的病者大都屬於輸入性個案或在親朋之間互相傳播，其中包括兩個家庭的多數成員患病；本地至今尚未出現社區大規模散播病毒的情況。
菲律賓早前曾因為香港爆發疫症而禁止移工赴港工作，但外電報導，菲方今天解除了這項禁令。
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