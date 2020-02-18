女騎單車50公里趕回武漢 染疫母反鎖家門：你進來我跳樓

湖北孝感女子王欣的媽媽春節前打電話給她，說身體不大舒服。兩天後，武漢傳來封城消息。封城後，王欣騎單車50公里回武漢看媽媽，但媽媽怕傳染給她，硬是把家門鎖住以死相逼：「你進來我就跳樓」。

南方都市報報導，春節前，王欣的媽媽打電話來說，身體不大舒服，讓他們別回武漢過年了。其實王欣和丈夫就住在孝感，離武漢父母家不過50公里。

但就在封城那天，媽媽的咳嗽越來越嚴重，好不容易在武漢市第五醫院看上了醫生，打了針。

直到1月31日早上，媽媽再次傳來她的肺部CT檢查報告，顯示雙肺全白，「當時媽媽的病情已經十分嚴重了」，此時的王欣下定了決心，要回到父母身邊去。

中午12點40分，王欣在孝感家附近，給一輛哈囉單車開了鎖，戴上口罩，背著一個裝滿了口罩的小背包，開始通往武漢的50公里騎行。晚上8點，王欣順利到達父母家樓下。

據報導，回到家，母親卻將家門反鎖，讓王欣趕緊離開：「你要進來了，我就直接跳樓」。

王欣還有一個哥哥也住在武漢。但就在母親生病後，父母拒絕哥哥的來訪，兩個老人不願有讓病毒傳染給家人的可能。

那晚上，她沒見到父母，只能回到自己在武漢的家。次日，經過她和哥哥多日的努力，讓媽媽住進醫院。

媽媽入院後的第二天，爸爸也緊接著去醫院看病了，CT報告顯示雙肺感染嚴重。2月13日中午，爸爸順利住進了普愛醫院的分院。

從那天開始，爸爸媽媽讓王欣別再去醫院，王欣也開始自我隔離。

好在父母的情況有好轉，媽媽入院後的第二次CT結果顯示肺部正在逐漸恢復，爸爸也發微信告知她，醫院的住宿條件挺好的，他也正在接受打針治療。

報導說，媽媽住院後，王欣曾給先生打過電話，「當時覺得挺對不起他們的，丟下了他們。」六歲的女兒也曾因為想媽媽，躲在自己的小帳篷裡哭，但她也遺傳了媽媽的樂天，只哭了那一次，之後對著媽媽的視頻，都是在笑。

「沒有後悔過，幸好我回來了，爸媽有什麼問題，我可以在他們身邊幫忙解決。」如今她需要關注的是自己的狀態，「但疫情一天沒有解除，我也不敢返回孝感的家中。」

雖然不知道爸媽何時能出院，也不知道何時才能與家人團聚，但王欣說：「一切都會好起來的。」

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