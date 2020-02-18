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他們躲頂樓打麻將 被無人機廣播「快把牌收了哈」嚇慘
四川成都一大樓的住戶，以為躲在屋頂打麻將以為不會被發現，結果無人機來了，向他們廣播，「請樓上打牌的群眾，趕快把牌收了哈，我們已經通知了相關派出所，已經對你們進行錄像取證…」，把這群人嚇得鳥獸散。
四川成都錦江區柳江街道，地域分佈廣，轄區還有不少工業園區，在房屋樓頂、園區角落、空置綠地等地方，時有人員扎堆聊天、喝茶、打牌等，容易給巡查防控造成盲區死角。疫情防控無人機每天堅持好幾輪巡邏喊話宣傳，監控地面不易發現的問題。
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