快訊

鑽石公主號列新冠肺炎感染區 須包機返台隔離檢疫

鑽石公主號再增88人感染新冠肺炎 累計542例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他們躲頂樓打麻將 被無人機廣播「快把牌收了哈」嚇慘

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電
成都一住宅區居民躲樓頂打牌，無人機巡邏發現喊離。 圖／取自四川日報
成都一住宅區居民躲樓頂打牌，無人機巡邏發現喊離。 圖／取自四川日報

四川成都一大樓的住戶，以為躲在屋頂打麻將以為不會被發現，結果無人機來了，向他們廣播，「請樓上打牌的群眾，趕快把牌收了哈，我們已經通知了相關派出所，已經對你們進行錄像取證…」，把這群人嚇得鳥獸散。

四川成都錦江區柳江街道，地域分佈廣，轄區還有不少工業園區，在房屋樓頂、園區角落、空置綠地等地方，時有人員扎堆聊天、喝茶、打牌等，容易給巡查防控造成盲區死角。疫情防控無人機每天堅持好幾輪巡邏喊話宣傳，監控地面不易發現的問題。

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

防控疫情 湖北恩施明對城鄉小區實施24小時封閉管理

發展5G與無人機技術 日本內閣批准法案

沒戴口罩被強制隔離連在家打麻將也被摑 官媒轟地方官員粗暴執法

無人機納管 學者、農友憂管過頭

相關新聞

鍾南山：新冠患者肺部表現跟SARS不同 潛伏期總有例外

中國大陸河南省日前驚爆兩起新冠肺炎超長潛伏期案例，其中1人潛伏期長達94天。中國傳染病學專家鍾南山18日表示，不覺得奇怪，總有例外。

全球疫情地圖／日本疫情擋不住！再增3人感染新冠肺炎 累計72例確診

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

香港菲傭確診感染新冠肺炎 累計病例增至61人

香港衛生官員今天公布，一名在本地工作的菲律賓籍外傭確診感染了新冠肺炎，累計確診病例增至61人，當中1人死亡

武漢新冠病毒變異？ 鍾南山：武漢與外地差別不大

大陸國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鐘南山表示，如果有很好的生命支持、治療條件等，重症病人85%左右能夠改善。...

他們躲頂樓打麻將 被無人機廣播「快把牌收了哈」嚇慘

四川成都一大樓的住戶，以為躲在屋頂打麻將以為不會被發現，結果無人機來了，向他們廣播，「請樓上打牌的群眾，趕快把牌收了哈，我們已經通知了相關派出所，已經對你們進行錄像取證…」，把這群人嚇得鳥獸散...

暴力防疫？河南村民未戴口罩 竟被捆柱子上

新冠肺炎疫情肆虐，不少地方採取聯防聯控、群防群控的措施，通過全民「禁足」達到自我隔離。不過，打著防疫的旗號，也出現不少亂象。河南濮陽就有民眾因不戴口罩，被工作人員捆在牆上；湖北孝感就有民眾在家打麻將與防疫人員爆發衝突...

湖北已有五地區宣布戰管 宅神：這是一場實驗

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，大陸湖北孝感升高管控措施，今日零時起嚴令所有城鎮居民不得外出，除抗疫、搶險救護車輛外，所有車輛...

WHO赴陸考察疫情 卻「跳過」重災區湖北

針對世界衛生組織（WHO）專家組赴中國考察新型冠狀病毒肺炎疫情，中國國家衛健委表示，專家組16日已與中方座談，將與中方專家一同到北京、廣東和四川現場考察。中國外交部證實其中包括來自美國的專家

大陸疫情整理包／湖北恩施宣布最嚴封管！陸新冠肺炎擴散 確診數破7萬

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

防控疫情 湖北恩施明對城鄉小區實施24小時封閉管理

為防控新冠肺炎，湖北恩施今日發布通告，要求所有城鄉居民小區實行24小時封閉管理，小區僅保留一條應急通道通行，並要安排專人...

中國逾3000醫護感染 武漢占64%

中國官方日前公布逾1700名醫護人員確診新冠肺炎，但一項流行病學調查披露，感染新冠病毒的醫護人員已超過3000人，包括確診、疑似病例、臨床診斷病例以及無症狀感染者。其中，確診者為1716名。

中國國務院副總理孫春蘭訪隨州 被擋社區外

湖北新冠肺炎疫情嚴峻，各地物資短缺狀持續。湖北隨州市早前由市長出面接受央視訪問向外界求助，引發關注。正在武漢督戰的中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭16日率中央指導組考察隨州，遭社區拒絕進入...

熱門新聞

台中有公司員工家屬新冠肺炎確診 全部員工自主隔離

染疫身亡司機2親人確診新冠肺炎 台灣累計22例

獨／找到了！ 花女確認在新竹已送醫院隔離病房

全球疫情地圖／日本疫情擋不住！再增3人感染新冠肺炎 累計72例確診

協尋「花淑珍」！ 台南市首度公布新冠肺炎趴趴走名單

疫情太可疑！1名研究員生死 為何大陸瘋狂熱議？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。