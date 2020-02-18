暴力防疫？河南村民未戴口罩 竟被捆柱子上

新冠肺炎疫情肆虐，不少地方採取聯防聯控、群防群控的措施，通過全民「禁足」達到自我隔離。不過，打著防疫的旗號，也出現不少亂象。河南濮陽就有民眾因不戴口罩，被工作人員捆在牆上；湖北孝感就有民眾在家打麻將與防疫人員爆發衝突；西安甚至有人上街蹓狗，結果寵物被打死。

綜合媒體報導，河南濮陽一村民因不戴口罩，被工作人員捆在牆上的視頻引發關注。濮陽市委宣傳部稱，該男子多次不戴口罩，疫情防控人員為了嚇唬他將其捆在柱子上。目前，公安機關已針對該工作人員的行為介入調查。

湖北孝感一家人在家裡打著麻將，幾個防疫人員徑直進屋，拿起麻將就摔。兒子氣不過，也甩了麻將牌「反擊」。結果更多人衝進來，把兒子控制住，連扇了他三耳光。最後就連麻將桌，也被這些人砸得稀爛。兒子最後反問：「難道一家人不可以一起吃飯嗎？」

江西豐城一名教師因為在空曠無人的小區跑步沒戴口罩，結果被強制隔離14天，還挨了單位處分。工作人員根本不聽他的辯解，盡管這「辯解理由」是鍾南山的權威說法——「在家中和人流不密集的地方不需要戴口罩」。

武漢之前發通知，要求徵用一些學校的宿舍，作為病患隔離的臨時病院。有的學校在清空宿舍時，把學生留在宿舍的物品，胡亂打包，粗暴扔出宿舍樓下，形同處理垃圾。

還有租客被趕出房子的，業主（甚至包括醫護人員）不讓回小區的，理由就是一個：疫情防控需要。

甚至西安一小區防疫人員以防疫期不能遛狗為由，將業主帶下樓的寵物狗打死。

人民日報旗下微信公眾號「俠客島」評論稱，上面這幾件事有個共同點，就是打著「為大家好」的旗號，任意踐踏他人權益，甚至可說是一種野蠻操作、粗暴執法。具體來說，就是「三不懂」：不懂法、不懂疫情應對、不懂尊重別人人格。這種行為在疫情防控的大背景下，會在輿論中放大，造成極為惡劣的影響。