WHO赴陸考察疫情 卻「跳過」重災區湖北

針對世界衛生組織（WHO）專家組赴中國考察新型冠狀病毒肺炎疫情，中國國家衛健委表示，專家組16日已與中方座談，將與中方專家一同到北京、廣東和四川現場考察。中國外交部證實其中包括來自美國的專家。惟此次考察行程未到疫情重災區湖北武漢，引起外界關注。

中央社報導，中國國務院聯防聯控機制就「醫療救治工作進展」舉行記者會，國家衛生健康委員會新聞發言人、宣傳司副司長米鋒指出，16日晚間，國家衛生健康委在北京舉辦座談會，中國—世界衛生組織新冠肺炎聯合專家考察組和國務院聯防聯控機制相關成員單位代表約80人參會。

米鋒說，科技部、農業農村部、海關總署、林草局、藥監局、中醫藥局等部門代表，分別介紹主管領域防控工作；湖北省政府負責官員通過視頻連線介紹當地疫情防控情況。

中新社報導，中國外交部發言人耿爽17日在網上例行記者會上證實，考察組的外方專家已陸續抵京，其中包括來自美國的專家。將赴北京、廣東、四川開展現場考察。

對於考察行程為何未包含湖北和武漢？環球網引述耶魯大學全球健康政策與經濟學助理教授、美國中國衛生政策與管理學會會長陳希指出，主要原因應該是湖北當前處在防控疫情的關鍵期，接待能力有限。

而選擇北京、廣東之因，在於北京作為首都，是國家衛健委等部門及國家疾控中心、中科院、中國醫學科學院等重要科研機構的所在地；廣東則除了要與鍾南山交流外，廣東也是在SARS後，中國衛生系統建設最為完善、人員配備最為齊全的地區；至於四川，則猜測或與曾長期在衛生部任職的四川省長尹力有關。

目前，WHO和中國國家衛健委均未透露專家考察組的具體名單。