中國逾3000醫護感染 武漢占64%

中國官方日前公布逾1700名醫護人員確診新冠肺炎，但一項流行病學調查披露，感染新冠病毒的醫護人員已超過3000人，包括確診、疑似病例、臨床診斷病例以及無症狀感染者。其中，確診者為1716名。

據「新京報」報導，最新一期中華流行病學雜誌發表「新型冠狀病毒肺炎流行病學特徵分析」報告稱，截至2020年2月11日，在為新冠肺炎患者提供診治服務的422家醫療機構中，共有3019名醫護人員感染了新型冠狀病毒，其中1716人確診，可能存在非職業暴露造成的感染。

該報告指出，醫護人員病例發病高峰期可能出現在1月28日，重症案例者以武漢市居多，有1080例，占全中國醫護人員染病總數的64%。

報告還提及，截至目前，沒有證據表明，在任何一家為新冠肺炎患者提供服務的醫療機構中發生「超級傳播者」事件。

中國國家衛生健康委員會18日上午通報，2月17日，中國新冠肺炎新增死亡病例98人，累計死亡1868人；新增確診病例1886例，累計確診病例7萬2436例。

據官方央視新聞報導，河南信陽新縣16日發現兩例潛伏時間特長、傳染源不明確、確診困難的病例，並且具有較強傳染性。

報導稱，確診病例吳姓患者先後三次進行核酸檢測，前兩次均為陰性，該名患者自1月14日從武漢返回新縣至確診，時間長達34天。