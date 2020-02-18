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中國國務院副總理孫春蘭訪隨州 被擋社區外

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電
正在武漢督戰的中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭16日率中央指導組考察隨州，遭社區拒絕進入。 新華社
正在武漢督戰的中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭16日率中央指導組考察隨州，遭社區拒絕進入。 新華社

湖北新冠肺炎疫情嚴峻，各地物資短缺狀持續。湖北隨州市早前由市長出面接受央視訪問向外界求助，引發關注。正在武漢督戰的中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭16日率中央指導組考察隨州，遭社區拒絕進入。

澎湃新聞報導，孫春蘭一行當日下午到達距離武漢200多公里的隨州。孫春蘭首先去了何店鎮響堂街村，考察農村防控措施。隨後，她前往孔家坡社區，在接受溫測後，她問社區人員能否進入，工作人員搖頭說不能，「你們是外來的」。孫春蘭表示管得嚴是對的，又提醒要做好防護。

孫春蘭又到一家超市，了解生活物資供應和集中配送情，她提醒一名正在買菜的市民「還是少（出）來好啊！」最後，她考察了收治點怡康老年公寓，看望慰問駐紮在該處的江西醫療隊部分隊員。當了解到醫療力量仍然不足，孫春蘭當即指示國家衛健委有關負責人再增派人手支援。

報導稱，當地怡康老年公寓如今改造成為了一個備用治療點，總共310個床位，每個房間兩個床位，內部整飭。孫春蘭表示了肯定，強調寧讓床等人、不讓人等床。

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