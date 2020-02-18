湖北全面追查發燒病人 購買退燒止咳藥也在列
為阻新冠漢肺炎疫情傳播，中國大陸湖北省官方今天發布通告，下令即日起全面追查1月20日以來，各醫療機構就診的發燒病人、透過實體藥店購買或網路訂購退燒止咳類藥品人員。
據湖北省政府官網，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部18日上午發布「關於全面開展發熱病人排查核查的通告」。
通報要求各級防控指揮部要統籌公安、衛健、民政、綜治、社區等力量，以社區、村組為單位，逐戶逐人上門排摸、核實情況，全面掌握社區、村組發燒病人數量、基礎資訊和病情狀態，並做好資訊登記，每日匯總上報所屬防控指揮部。
通報規定居民要做好自身健康監測，一旦出現發燒（高於及等於37.3度）、咳嗽等症狀，必須第一時間向社區報告。社區對確認的發燒病人就近轉送至發熱門診就診。
通報下令全面排查1月20日以來，各醫療機構就診的發燒病人、透過實體藥店購買或網路訂購退燒止咳類藥品人員，掌握上述人員就診或購藥時間、姓名、公民身分號碼、現居住地址、聯繫電話等資訊，並組織上門核實、後續檢測、隔離收治等工作。
通報並要求各藥店對購買退燒、止咳類藥品（含西藥和中成藥）的民眾，要對用藥人身分資訊進行查驗登記，用藥人須提供居民身分證或醫保卡等有效身分證明原件；代購人員要出示用藥人居民身分證或醫保卡等有效身分證明原件，並登記代購人資訊，每日匯總上報所屬防控指揮部。
據通報，透過網路購買退燒、止咳類藥品（含西藥和中成藥）也須實名登記，各寄遞企業對寄遞藥品人員身分資訊進行查驗登記，每日匯總上報所屬防控指揮部。
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