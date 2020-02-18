中國：抗瘧疾藥磷酸氯喹 對新冠肺炎有療效

中央社 / 台北18日電

中國科技部生物中心副主任孫燕榮昨天表示，抗瘧疾藥「磷酸氯喹」具有抗武漢肺炎病毒藥效，專家一致推薦應當儘快將磷酸氯喹納入新一版的診療指南，擴大臨床試用範圍。

中國國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制17日下午召開記者會，說明針對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的醫療救治現況。

孫燕榮在會中表示，層層篩選萬千藥物找到臨床運用超過70年、原本是抗瘧疾的老藥磷酸氯喹（Chloroquine Phosphate），對2019年冠狀病毒疾病有療效；既往的研究顯示，磷酸氯喹不僅可抗瘧還可抗病毒，並具有免疫調節作用。

她說，經過北京、廣東和湖南數省等10多所醫院，評估磷酸氯喹的安全和有效性，發現在臨床上藥效顯著，像是北京有個54歲的患者，發病第4天住進醫院，服藥一週後明顯病情好轉，達到解除隔離和出院的標準。

孫燕榮指出，科技部、衛生健康委、藥監局等單位2月15日召開視訊會議，會中，中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山等專家，共同研判磷酸氯喹的療效。

她說，專家組一致認為「該藥是一個上市多年的老藥，用於廣泛人群治療的安全性是可控的。基於前期臨床機構所開展的研究結果，可以明確磷酸氯喹治療新冠肺炎具有一定療效」；「應當儘快將磷酸氯喹納入到新一版的診療指南，擴大臨床試用範圍」。

此外，中國國家中醫藥管理局科技司司長李昱也在會中指出，中醫藥管理局1月27日展開「中醫藥防治新冠肺炎有效方劑臨床篩選研究」，對山西、河北、黑龍江、陝西4省使用中藥複方「清肺排毒湯」治療展開分析，2月6日國家衛健委、國家中醫藥管理局聯合發文推薦使用，而廣州八院研製的「肺炎一號方」也取得良好臨床療效。

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