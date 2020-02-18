陸官員籲新冠肺炎康復病患捐血 稱可治病
中國衛生官員今天籲請已經康復的武漢肺炎患者捐血，以便抽出血漿來治療其他重症病患。
中國國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅今天在新聞簡報中說，曾感染這種疾病病原體2019年冠狀病毒一段時間的康復病患，血漿中會產生有助於減少重症病患體內病毒量的抗體。
郭燕紅表示，她要呼籲所有康復的病患捐出血漿，好帶給重症患者希望。
中國科技部生物技術發展中心的孫燕榮指出，武漢一家醫院上週有11名病患注射了這種血漿，「其中一名病患已經出院，另一名可以下床走路，其他人也都在康復中」。
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