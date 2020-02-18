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武漢2染疫台商 治癒出院

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
湖北省台辦主任李建紅（右一）到武漢協和醫院迎接已治癒出院的台胞金先生。 （新華社）
湖北省台辦主任李建紅（右一）到武漢協和醫院迎接已治癒出院的台胞金先生。 （新華社）

湖北省台辦透露，武漢兩名確診新冠肺炎的台商，十七日全部治癒出院。其中，金姓台商表示，此次他帶著兩個孩子到大陸旅遊，沒能趕上首批回台的班機，希望很快跟他的兩個孩子盡快回台灣。

新華社報導，一月卅日，武漢市台辦在「全市留漢台胞疫情防控情況排查工作」中，獲知從昆山到武漢探親的江姓台商，岳母確診感染新冠肺炎住院，江姓台商和家人均出現發燒乏力症狀，到漢陽醫院就醫，顯示雙肺浸潤。

一月卅日晚間十一時當地台辦安排江姓台商及其家人入住武漢市五醫院隔離治療。二月一日，三人完成核酸檢測，均為陽性。二月五日晚，江姓台商和家人轉至武漢市金銀潭醫院治療。醫院安排專家對患者的病情進行會診，懂得閩南話的福建醫療隊對他做心理疏導，營造溫馨醫治環境，患者病情很快得到緩解。

另外，一月廿九日，居住在武漢市江漢區的金姓台商發燒七天，雙肺出現感染性病變，急需做核酸檢測。一月卅日，當地台辦協調協和醫院對其檢查。確診感染新冠肺炎後，當地台辦聯繫安排病房，金姓台商入住協和醫院醫治。

二月十七日，經武漢市金銀潭醫院治療，在兩次核酸檢測後，確定江姓台商及其兩名家人的病毒核酸檢測結果均轉為陰性，符合解除隔離和出院標準。

二月十七日下午，湖北省台辦、武漢市台辦官員前往金銀潭醫院、協和醫院，分別看望慰問江姓台商、金姓台商並接他們出院。兩位台商對醫院、當地台辦和各方的關心、幫助，表達由衷的謝意。

金姓台商表示，「過去我對大陸只有同文同種的認識。這次我患病後，對大陸有了更深的了解，是大陸給了我第二次生命」。

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