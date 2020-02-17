應收盡收不確實 武漢重新大清查肺炎病患

中國媒體傍晚證實，武漢市今天上午針對武漢肺炎疫情，再度展開號稱「拉網式」的清查，為期3天。報導直指，這意味著有關部門一再強調的病患「應收盡收」工作，前一階段完成得並不理想。

武漢市上週曾展開疫情大清查，導致全市2月12日一天便新增1萬3436個確診病例，且一口氣激增216個死亡病例（含134個臨床診斷病例）。

在上週清查的基礎上，前中共武漢市委書記馬國強10日曾公開表示，經過人數99%、戶數98.6%的清查，全市共發現1499名重症確診患者，且全部入院，武漢將爭取11日完成所有疑似患者的檢測清零。但馬國強13日就被調職，由王忠林接任。

但第一財經報導直指，武漢上週的清查過後，微博上仍有不少「住院難」的求助訊息湧現，而武漢一些社區先前防控「流於形式」。部分市民表示，他們的社區並沒有被清查、量體溫，「落實上還存在漏洞」。

為此，王忠林16日召開視訊會議，部署為期3天的集中「拉網式大排查」，要求「不漏一戶、不漏一人」。報導並將這項清查，稱為「排查之後的再排查」。

住在武漢市漢陽區的胡先生說，今天上午10時15分左右，有2名戴著口罩的社區工作人員在各樓層逐一敲門。他戴著口罩開門後，2名工作人員站在一公尺外詢問「家裡有幾個人」、「目前是否有什麼情況」等問題，並要求留下聯絡方式。同時，工作人員主動告知了自己的聯絡方式。

受訪的武漢民眾紛紛表示，從昨天及今天起，所在社區原本沒有管制措施的，都開始有了管制措施；原本有管制措施的，嚴格程度則有所提升；先前經居民反映而沒有做到的，諸如疑似病例仍滯留在急診室者，也被送進了專門收治的火神山醫院。

還有武漢官員表示，先前在超市裡仍看到有人在購物，甚至一家人在購物，說明居民的防範意識仍有缺失，社區管控仍然不夠到位。

報導直指，上述情況意味著，武漢有關部門一再強調的病患「應收盡收」工作，在前一階段完成的並不理想。下一步包括社區防控、群眾發動和病人收治等事宜，依然還有大量工作要落實完成。