澳門特區行政長官：澳門賭場20日0時起重開放 進場要戴口罩

澳門特區行政長官賀一誠今天宣布，澳門包括賭場在內的部分娛樂場所，將自20日凌晨0時起恢復有條件開放，入場者必須佩戴口罩並測量體溫。

因應武漢肺炎疫情擴散，賀一誠2月4日宣布暫停澳門所有博彩活動半個月，且呼籲所有澳門民眾不要在外行動。這一措施，當時被認為將重創澳門的博弈產業，間接影響澳門的財政收入。

綜合港媒報導，澳門經濟財政司長李偉農表示，如果賭場並未具備重開的條件，也可再延後30天再重開。澳門政府目前正與博弈業者商討賭場重開事宜。

澳門「新冠病毒感染應變協調中心」今天表示，澳門過去24小時沒有新增確診病例，維持10個確診病例，其中5例已康復出院，仍留院的5例目前均屬輕症及沒有發燒。