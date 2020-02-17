武漢防疫管制再升級 網：丟了武漢也保不住全國

身為新冠肺炎（COVID-19）疫情重災區的武漢，在傳染態勢難以控制後，中國官方即下令封城防疫，並且在日前宣佈全市所有住宅小區實施封閉管理。但隨著疫情不斷升溫，確診個案持續增加，武漢市政府又頒布新政策強化防疫措施，不過此政策卻讓網友直言：「武漢就跟死亡監獄一樣了吧」。

一名中國大陸網友以帳號＠meilong15在推特上發文表示，武漢市緊急通知「原本半封閉的小區現在改為完全封閉小區，原本每家每戶7天可以一人出門購買必需品，現在取消了，在小區散步也不行……」。該名網友接著提到，如有違規者將會上報派出所，「現在武漢就跟死亡監獄沒有差別，只差沒有焊死每一戶的門了」。讓他大嘆：「看來犧牲一部分的人保全大局，這個套路還是不變，可憐的武漢人，只能拼運氣了」。

對此，有網友無奈地說到，「只可惜丟了武漢也保不住全國，春運前的武漢是握在手裡的粉筆灰，春運以後粉筆灰全都撒出去了……」、「大部分的中國人，都覺得疫情會消失，生活會恢復，所以默默的忍受」、「還不如坐牢……坐牢還有飯吃、生病還可以看醫生」、「這是等著餓死的節奏嗎？」。

不過也有網友表示，「中國某些城市早已實施完全封閉式管理，如果湖北早點行動，疫情也不會惡化至此」、「只有完全隔離才能控制病毒傳播，全國各地都在往武漢捐贈生活用品，武漢人的生活是正常運作的」。