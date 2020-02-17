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湖北黃石市長：疫情轉社區蔓延 途徑不清晰

中央社 / 北京17日電

湖北省黃石市長吳錦今天對當地武漢肺炎疫情指出，已由最早的輸入型，變化為內部擴散型、家庭聚集型、社區蔓延型，病毒傳播途徑仍不清晰，部分病症具隱匿性。

黃石市位於武漢東南方、中間夾著鄂州市，武漢是主要外移務工城市；城區特點是因行政區劃調整導致住宅劃入新區，但「戶籍」仍在舊區的「插花地帶」較多，讓查察是否受病毒感染出現「三不管」地帶。

湖北省今天下午召開疫情防控工作記者會，湖北省黃石市委副書記、市長吳錦表示，當前黃石市疫情發展呈現出階段性的變化，新增確診病例從每日最高104例，下降至30例左右；發燒患者每日的接診數從高峰時的1500人，下降至500人左右。

在疫情防控上，他指出，當前防控壓力依然較為嚴峻，特別是疫情由最早的輸入型，現在變化為「內部擴散型、家庭聚集型、社區蔓延型」，病毒傳播途徑仍然不清晰，而且部分病症不太明顯，具有隱匿性。

吳錦表示，目前已徵用、改建隔離點房間5630間，尚在接受醫學觀察1822人，正在集中隔離1681人，居家隔離141人，集中隔離完成率92.26%；全市無法明確排除可能的發燒患者694名，均實行集中隔離治療。

在生活物資上，他指出，按照肉類儲備一周、蔬菜儲備3天的要求加大貨源組織，實行網上配送，爭取量足價穩；醫療物資供應源源不斷，但總體來講還是有一定缺口，難以滿足持久戰的需要，蔬菜肉類等生活物資量足價穩的壓力比較大。

此外，為堅決貫徹落實湖北省人民政府關於有效切斷傳染源，阻斷傳播途徑的要求，黃石市防控指揮部決定，自17日零時起，對城區範圍內實施更加嚴格的社會面管控措施。

主要管控措施包括：全市社區、社區、居民區一律實行24小時全封閉管理，每個家庭3天1人、憑證限時外出；安排在職黨員幹部和街道、社區兩級幹部，以及居民志願者、物業人員24小時把守社區大門。

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