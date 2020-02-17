防疫意外被查 許志永逃亡逾月 廣州被捕

中國公民運動倡議者、日前因呼籲中國國家主席習近平讓位而遭追查的法學博士許志永，據稱在逃亡一個多月後，於15日晚間在廣州被拘捕。當地社區近日因為新冠肺炎疫情清查更嚴格，許志永因此被捕。

中央社引述美國之音報導，廣州作家野渡說，他從朋友處了解，許志永15日晚上在廣州番禺海鷗島被警方拘捕。

野渡指出，許志永近日躲在廣州律師楊斌的居所。近日因新冠肺炎疫情，各社區封閉式管理，清查住戶日趨嚴格，許志永因此被捕。先前有當地鄰居稱，廣州女律師楊斌一家三口與一名男子一同被帶走。不過，報導說，楊斌一家被關押一天後已被放回。

許志永和律師丁家喜在2019年前後，推動一些朋友透過網路視訊，以聊天方式討論公民議題，並在2019年12月中旬在廈門組織聚會。到了12月下旬，官方開始對參這場聚會的人士展開抓捕，許志永決定展開逃亡。

報導指出，2019年底至今，參與上述廈門聚會或支持公民運動的律師丁家喜、曾在大學教書的張忠順及參與公民運動的戴振亞等人，相繼被捕。

旅居美國的法律學者滕彪先前受訪時曾表示，廈門聚會這樣非正式的、相當低限度的公民連結活動都被殘酷打壓，說明在當今中國，還不想放棄公民社會改革理想的人已經很難找到可以做的事。

許志永在逃亡期間，仍不時透過社群平台推特（Twitter）發聲，展現對中國政治和社會的批評和關懷。

今年元旦，他於網路上發表「改變—2020新年獻詞」，文中批評中國當今在內政和外交、經濟各方面做法上的倒退。2月4日又發表「勸退書」，請中國領導人習近平「讓位」。

許志永是中國新公民運動的代表性人物，也是憲政學者，曾任北京海淀區人大代表。他倡導過的活動，包括要求中國政府給予國民平等接受教育的權利，以及要求官員公布財產，並懲治腐敗。

2013年7月，許志永被官方拘捕，2014年被依「聚眾擾亂公共場所秩序」罪名判刑4年，2017年7月刑滿出獄。