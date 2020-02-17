中國最高齡患者 98歲治癒
高齡98歲的朱姓新冠肺炎患者，14日晚在河南省南陽市中心醫院成功治癒。這是中國目前治癒的最高齡新冠肺炎患者。
科技日報報導，這名98歲患者2月2日新冠病毒檢查呈現陽性，3日轉入院南陽市中心醫院治療。由於患者存在高齡、老年癡呆、長期臥床、重度營養不良、不配合治療等困難，在治療期間還出現反復發熱、呼吸困難加重、心力衰竭、胸腔積液等多種險情，為治療增添不少難度。
醫院專門成立了省市專家組，24小時特級護理。專家組反復討論，在患者神志不清，不能完全配合的情況下，反復與家屬溝通，給予彩超引導下進行胸腔穿刺置管引流，積極給予抗病毒、抗感染、解痙鎮咳、霧化吸入及強心利尿、調節免疫、對症支持等中西醫結合治療。2月8日，患者體溫終於恢復正常，氣喘、呼吸困難逐漸改善。2月12日、13日兩次核酸復檢陰性，14日復查肺部CT下肺感染明顯吸收。
專家組會診後，認定患者新型冠狀病毒性肺炎已治癒，解除隔離。
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