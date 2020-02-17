中國死亡首例解剖 病理送檢

中國第一、第二例新冠肺炎死亡病例的遺體解剖工作已在武漢金銀潭醫院完成，並成功拿到新冠肺炎病毒病理，並隨即送檢。此舉可望為新冠肺炎患者的臨床治療提供重大幫助。

央視報導，由解剖獲得的新冠肺炎病理，對於探索新冠肺炎患者臨床的病理改變，疾病機制等有重大幫助，並能從根本上尋找新冠肺炎的致病性、致死性，給未來臨床治療危重症患者提供依據。

據報導，這兩名死亡病例的遺體，分別在昨天凌晨3時左右及晚間6時45分在武漢金銀潭醫院解剖完成。整個程序是在「國家法律政策允許」下及「獲得患者家屬同意」後進行。在疫情爆發前後，金銀潭醫院是武漢最早被列為新冠肺炎指定收治醫院的醫療場所。