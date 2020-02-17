安徽公務員「護女」害1700戶居民隔離 醫院被迫封院

疫情當前，在中國仍有許多隱瞞接觸史、拒不配合防疫等事件發生。媒體報導，繼福建晉江一人違反自武漢返回需隔離禁令，導致3000餘居民被隔離後，安徽一名公務員也隱瞞女兒自武漢返回實情，不僅全家染病，還令1700戶居民被隔離。在河南則有民眾確診後，仍拒不提供婚宴名單。

北京日報旗下微信公眾號長安街知事報導，1月底，晉江張姓男子從武漢返鄉後，不顧當地政府和衛健部門要求，私自外出參與聚會。

張男於2月1日確診，此後，當地對8名確診病例、2名疑似病例集中收治；對52名密切接觸者集中醫學隔離觀察，對91名重點關注對象實行居家醫學觀察，對3557名一般接觸者實行醫學隨訪。張男被以涉嫌危害公共安全罪立案偵查。

與此同時，安徽泗縣王姓公務員1月22日駕車從高鐵站接其從武漢返鄉的大女兒回家。

此後，王姓公務員不僅隱瞞女兒從武漢返回的情況，還多次外出聚會、參與防疫工作。

王姓公務員的妻子、女兒分別在2月2日和7日出現疑似感染新型冠狀病毒症狀後，他才將情況上報。隨後其妻、女相繼被確診為新冠肺炎患者，導致其所在小區整體封閉、小區內1700餘戶居民被居家隔離、醫院被迫實施全封閉管理。

公安機關目前以涉嫌妨害傳染病防治罪對王姓公務員取保候審。

另據央視新聞客戶端報導，河南省許昌市劉姓男子1月23日為其子在當地酒店舉辦婚宴。劉男的女兒2月5日被確診為新型冠狀病毒肺炎病例後，面對疾控部門人員的詢問，劉男仍刻意隱瞞自己從武漢返鄉的事實，也絕口不提家中曾辦過婚禮、大宴賓客。

截至2月13日，與這場婚宴有關的新冠肺炎確診患者已達6人，而婚宴的參與者共約200人。即便如此，舉辦婚禮的兩家人依然不願配合調查，拒不提供參加婚宴人員的名單。