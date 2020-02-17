湖北孝感祭「禁足令」：人不得外出 車不得上路
因應新型冠狀病毒肺炎疫情，湖北孝感升高管控措施，自今日零時起，嚴令所有城鎮居民不得外出，除抗疫、搶險救護車輛外，所有車輛禁止上路行駛，違令車輛一律扣留罰款，違令人員一律處以10日以下治安拘留。
香港01報導，湖北省孝感市為防堵新冠肺炎疫情，防控指揮部昨日晚間發布第17號令，明令今日零時起，所有城鎮居民，必須足不出戶，嚴禁外出；農村村民，嚴禁在村灣內閒逛、串門、聚集；醫護人員、醫療物資和生產生活保障人員，參與疫情防控人員，因病就醫、因孕、因喪及經縣級指揮部批准人員，允許按指定時段、指定線路臨時出行；違反命令的，一律處10日以下治安拘留。
「禁足令」規定，所有車輛（包括摩托車、電動車、自行車、三輪車）禁止上路行駛，抗疫車輛、公務用車、醫護人員用車、運輸生產生活必需品車輛，以及救護、消防、搶險、環衛、警車、郵政等特種車輛和持通行證車輛可獲豁免；違令者，車輛一律被扣留，對當事人處10日治安拘留及罰款500元人民幣，而違反道路交通管理者則依法予以記分及吊銷機動車駕駛證。
另外，「禁足令」還規定，所有非必需的公共場所必須關閉，藥店、超市、酒店等要按照指揮部要求，定時定向開放，並要嚴格控制人流量，做好體溫檢測等，違令者處以10日以下治安拘留。所有違令者一律納入失信人員名單，而黨員、幹部等公職人員則一律移交紀委監委和組織部門依規依紀予以處理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言