湖北防疫控管升級 社區24小時封閉管理

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湖北省政府昨天宣布，全省城鄉所有村組、社區、屋苑及居民點實行24小時最嚴格封閉管理，所有非必須公共場所一律關閉，一切群眾性聚集活動停止。

通報顯示，湖北省疫情防控已經進入最吃緊的關鍵期，為有效切斷傳染源，阻斷傳播途徑，要求所有村組、社區實行24小時最嚴格的封閉式管理。綜合媒體報導，所謂「城鄉所有村組、社區、小區、居民點實行24小時最嚴格的封閉式管理」包括：嚴管外來車輛，非必需不進出；嚴管外來人員，非必要不入內；嚴管住戶外出，藥品和必需生活物品等可採取集中採購配送等方式進行；嚴管經營門店，規範體溫檢測，控制人流量等。

在交通方面，全面加強各市（州、直管市、神農架林區）域內交通管控，減少機動車出行。除防疫車輛、公務用車、公共交通、醫護人員用車、運輸生活必需品車輛和救護、消防、搶險、環衛、警車等特種車輛外，其他車輛一律禁止通行。

另外，嚴格實行零售藥店購藥登記制度，購買感冒、咳嗽、退燒等藥品者，必須如實填寫姓名、身分證號碼、住址、體溫等資訊並輸入電腦。通告還要求所有的居民嚴格遵守在公共場所佩戴口罩的規定，非必要不外出，不參加聚會和集體活動。對違反重大突發公共衛生事件一級響應管控措施、妨礙疫情防控工作者，由公安機關採取強制措施。

在健康檢查方面，對所有居民展開拉網式動態滾動篩查，要求做到「不漏一戶、不落一人、不斷一天」。拒不配合者，由公安機關依法採取強制措施。

另據新華社報導，據廣電總局節目收視大數據系統統計，1月25日至2月9日，全國有線電視和IPTV較去年12月份日均收看用戶數上漲23.5%，收視總時長上漲41.7%，電視機前每日戶均觀看時長近7小時。往年一般是除夕至初七為收視高峰，而今年的收視一路高漲，初十至十六的日均收視總時長較除夕至初七上漲了3.2%。顯示在疫情與恐慌同步擴散下，許多民眾只好選擇在家看電視。