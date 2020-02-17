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報導鬧笑話!！出生20天嬰兒 竟問：抗疫母親在哪?

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電
出生20天孩子說話？華商報報導擺烏龍。 新華社
出生20天孩子說話？華商報報導擺烏龍。 新華社

新冠肺炎肆虐期間，一些暖心的故事最能鼓舞人心。但是「華商報」旗下的「華商漢中」頭條號卻鬧了一個烏龍，它在一篇標題為「孩子出生不到20天，他卻主動申請投入抗疫一線……」的文章中，將其中兩個故事混淆，造成了「出生不到20天的雙胞胎兒子」竟然開口說話。鬧笑話後，華商報已就稿件中的事實錯誤發表致歉聲明。

華商報報導，「華商漢中」頭條號日前報導了三則抗疫一線的故事。其中，陝西漢中洋縣的護士王惠大年初一就返回醫院值班，將一對不到兩歲的雙胞胎兒子留在家裡。

當時她正在吃年夜飯，就接到醫院上班的通知。她的婆婆說：「女兒，家裡有我和你爸還有妳老公，醫院需要你，你趕緊回，路上小心點。」這番話成為王惠強大的精神支柱。

夫妻倆把孩子哄睡後，丈夫開車送她到醫院門口，深情地叮嚀，「你好好上班，保護好自己，我趕緊回呀，不然孩子看不到我們會哭」。

另一個故事是洋縣金水中隊輔警楊浪，大年30就主動返回在西漢高速金水出口疫情檢查點執勤，同事問他：「孩子出生還不到20天，家裡的事能安排好嗎？」楊浪自信地回答：「請隊長放心，沒有大家哪有小家，我妻子和父母都很支持我的決定。」

兩則暖心故事讓人吐槽的點就是，「華商漢中」將楊浪「出生不到20天」的孩子，誤植為王惠一對雙胞胎「出生不到20天」，導致在王惠故事中，她的丈夫回到家，剛起床不久的兩個孩子稚氣地問：「媽媽幹嘛去了？」丈夫哄著說：「媽媽上班了，回來給你們買糖糖。」被網友質疑，「出生不到20天」的雙胞胎兒子竟然開口說話。

對於這樣的錯誤「華商報」16日致歉稱，是編輯因工作倉卒出錯，已對相關責任人嚴肅處理。

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