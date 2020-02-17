亂吐口水害2醫護染疫 男子出院即被拘

海南東方市一名新冠肺炎患者15日治癒出院了，但他沒有歡喜地回家，而是直接被警方帶走。因為他先是故意隱瞞武漢接觸史，又在住院治療期間亂吐口水，造成數十人隔離觀察，兩名醫護確定感染。

都市快報報導，張姓男子出現感染症狀後，曾在多次前往當地醫院就診時，刻意隱瞞其密切接觸從湖北武漢到東方市居住的姐姐、姐夫等情況，並多次在輸液時往地上吐口水，與醫護人員發生爭吵。

1月29日，張某乘坐動車前往海口到海南省人民醫院檢查，後被海南省人民醫院確診為感染新冠肺炎。2月6日，張某被東方市公安局以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並按規定在指定醫院隔離收治。

2月14日，張某智兩次檢測核酸實驗均為陰性，且無發熱、咳嗽、咳痰等症狀，體溫也已連續正常一周，經專家組討論決定於2月15日予以辦理出院。

出院後，由東方市公安局依法對張某智采取監視居住強制措施，目前依據醫囑將張某智送東方市指定地點隔離觀察兩周，待排除病症後將問責法律責任。

浙大二院呼吸內科主任醫師丁禮仁指出，「亂吐口水、吐痰在呼吸道傳染疾病中都是很危險的」，假設一個密閉的電梯中有一位病毒攜帶者吐了痰，待痰液乾燥或有風吹過時，就會產生氣溶膠顆粒飄散到空氣中，數量多了就會發生病毒感染傳播。關於新冠病毒在環境中的生存時間還沒有定論，其中一篇研究報告稱其可在30度以下環境中最長可生存五天。