河南貪官藉防疫 8天5次勒索超市

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，中國各大城市陸續實施封城，部分省份不僅民生物資缺乏，口罩、防護衣等防疫工具早已被搶購一空，造成許多民眾都不敢隨意外出。四川有一名女子，因為擔心年邁的父親外出拿藥會被感染，她便穿上訂購的「長頸鹿裝」與外界隔離，代替父親前往醫院。然而，專家卻指出，女子所購買的動物裝看似能阻隔外界病毒，但恐怕是沒有任何防護作用。

2020-02-17 17:10