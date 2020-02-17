河南貪官藉防疫 8天5次勒索超市
疫情當前，河南安陽一名鄭姓官員不僅沒有履職盡責，反而搶抓「時機」以權謀私，八天時間先後五次借監督檢查名義向一家超市索要財物，遭湯陰縣紀委監委調查屬實，決定給予鄭某撤銷黨內職務、降低崗位等級處分。
澎湃新聞報導，河南省安陽市紀委微信公眾號指出，湯陰縣衛生計生監督所原黨支部副書記鄭某在防疫期間，利用監督檢查的職務便利，先後分五次違規向其監督對象某超市索要香菸、84消毒液、酒精等物品，價值共計人民幣398元（約57美元）。涉案金額雖然不大，但他的行為嚴重傷害群眾感情，影響政府形象。
收到問題線索後，湯陰縣紀委監委第一時間啟動調查。調查屬實，決定給予鄭樹軍撤銷黨內職務、降低崗位等級處分。
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