武漢作家封城紀實：不槍斃害人精難平民憤

武漢封城近一個月，當地作家方方撰寫封城日記成為許多網友一窺武漢現況的窗口。儘管方方的文字平和、並不反骨，但她仍在社群平台微博被禁言，這些日記則被許多網友在不同平台轉貼。

方方16日的日記寫到什麼是武漢的災難：「災難不是讓你戴上口罩，關你幾天不讓出門，或是進社區必須通行證。災難是醫院的死亡證明單以前幾個月用一本，現在幾天就用完一本；災難是火葬場的運屍車，以前一車只運一具屍體，且有棺材，現在是將屍體放進運屍袋，一車摞上幾個，一併拖走；災難是你家不是一個人死，而是一家人在幾天或半個月內，全部死光…」

她說：「歲月在災難中沒有靜好，只有病人的死不甘心，只有親屬的膽肝寸斷，只有生者的向死而生。」

在13日的日記裡，她說，在武漢，幾乎人人心理上都有創傷。「無論是關在家裡20多天尚且健康的人群（包括孩子），或是曾經頂著冷雨滿街奔波過的病人，更或目送親人裝入運屍袋被車拖走的家屬，以及看著一個一個病人死去而無力拯救的醫護人員，等等等等。這種創傷，可能會在相當長時間裡，形成困擾。疫情之後，我想，恐怕需要大批心理諮詢師前來武漢。」

方方寫道：「人們需要發洩需要大哭需要痛訴需要安撫。武漢人的痛，不是喊喊口號就能緩解的。」

她寫自己的中學同班同學近日去世，「今天的中學同學群，都在為她哭泣。一向為盛世而高歌的同學們，這次卻說：『不槍斃一批害人精不能平民憤！』」

方方的封城日記，寫下對許多當前救援行動的觀察，發人深省。她說，一些公務員被派到武漢基層，他們高舉紅旗拍合照，拍完照便把身上穿的防護服扔進了路邊的垃圾箱。「朋友說，他們要幹什麼？我哪裡知道？我想這是他們的習慣。他們早就習慣做任何事都先把形式做足，都先自吹自誇。」

還有方艙醫院裡，包含官員和醫護人員或病人在內的一群人戴著口罩，對著一個個躺在床上的病人們放聲歌唱「沒有共產黨就沒有新中國」，影片在網上流傳。

方方說，「什麼時候公務員們前去工作不舉旗幟不再合影留念，什麼時候領導視察沒人唱歌感恩，也沒人做戲表演，人們，你們才算懂得了基本常識，才算知道了什麼叫作務實。不然，百姓的苦難還有個完嗎？」

這一系列封城日記在中國境內外都有不少網友轉發。前兩天則引發一場「造假」爭議。

14日，有微信公號節選方方日記中的部分文字，配上一張堆滿手機的圖片，指殯儀館這些手機的主人都因武漢肺炎過世並火化，遺物只能堆一旁。

有109萬粉絲的微博自媒體「飛象網項立剛」轉發並批評方方，指這是舊手機處理場的圖片，而作家卻配合傳播謠言。

方方隨後聲明，自己只寫文字紀錄，從不搭配照片。有許多網友留言辱罵她，對她造成嚴重傷害，她將對項立剛提告。

還有網友質疑方方的文章說自己「同學死了」、「鄰居如何」，都沒有寫出真實名字，寫出來只是增加恐慌；方方則回應，自己在武漢讀書生活，若有編造周遭的人就會知道，她所寫的只是官方公布死者數量的零頭都不到，「凡是官方媒體沒有公開的死者名字，我現在一個都不會公開」。

根據中國官方今天公布俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情數據，重災區湖北省16日新增確診病例1933例，武漢占1690例；新增死亡病例100例，武漢占76例。累計死亡病例1696例，武漢占1309例；累計確診病例5萬8182例，武漢占4萬1152例。