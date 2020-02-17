怕感染穿「長頸鹿」充氣裝現身醫院 專家揭2大風險

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，中國各大城市陸續實施封城，部分省份不僅民生物資缺乏，口罩、防護衣等防疫工具早已被搶購一空，造成許多民眾都不敢隨意外出。四川有一名女子，因為擔心年邁的父親外出拿藥會被感染，她便穿上訂購的「長頸鹿裝」與外界隔離，代替父親前往醫院。然而，專家卻指出，女子所購買的動物裝看似能阻隔外界病毒，但恐怕是沒有任何防護作用。

根據《四川新聞》報導，四川省瀘州市一名38歲何姓女子的父親，長期患有慢性阻塞性肺病，需要定期看中醫、拿藥。由於現在新冠肺炎疫情肆虐，何女擔心父親外出會遭受感染，但父親身體不適，且上回醫生開的處方藥也吃完了，讓何女決定代替父親前往醫院拿藥。

何女因為過去購買的口罩已過期，且當地早就買不到口罩及防護衣，因此她決定上網訂購長頸鹿樣式的充氣裝，認為這樣至少能與外界隔離。她在本月14日時前往西南醫科大學中醫院，一身長頸鹿的裝扮引起旁人側目，但何女表示：「穿上充氣裝總比沒有穿的好，在特殊時期若還是需要出門，我還是會穿上充氣裝出現在公共場所」，認為如此不僅是保護自己，也同時尊重他人。

對此，西南醫科大學附屬的中醫院呼吸內科主任敖素華就指出，何女所穿著的充氣裝看似與外界隔離，但衣服上的空隙仍可能讓人接觸到病毒，沒有絕對的防護作用。且若是這個充氣裝沒有每天清理消毒，還可能會把外界的細菌帶回家。敖素華也表示，出門前量體溫，準備口罩、消毒紙巾、勤洗手，避免搭乘大眾交通運輸工具等，才是最為有效的防疫措施。