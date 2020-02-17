中國封城 數百萬人「在家工作」成世界最大規模試驗

受到新型冠狀病毒疫情影響，中國許多城市進入封城或封閉式管理。為防堵疫情擴散無法進入公司上班，反而大規模測試在家遠端工作的成效。

1月中國就有6000萬人受到封城或半封城影響，全國可能面臨620億美元的經濟損失。但中國國家主席習近平喊話要恢復經濟，企業主也飽受經濟壓力，因此有數百萬人開始在家遠端工作。

為了員工健康和避免接觸導致疫情擴散，騰訊、阿里巴巴和微軟等科技公司表示，未來一至兩周員工將在家上班。新加坡、香港和澳門也要求公務員遠端工作；學校老師透過視訊教學，只有警消和醫療等提供緊急救護的人員，仍須親自上工。

對於工作環境數位化的公司來說，目前的成效意外優於預期。香港一間網路品牌公司業務總監拉馬克(Brice Lamarque)就說：「因為工作需要合作，我們過去沒有考慮遠端工作。但這次經驗告訴我們，就算不在同個空間，合作還是非常順暢。我們考慮讓在家工作成為公司的福利，也許一年二至三個禮拜。」

但他也承認遠端工作和工作型態有關，員工只需電腦和網路就能開工。不過工廠員工就沒這麼幸運，復工使健康面臨風險，因此必須有測量體溫和消毒雙手等配套措施。

雖然目前收到不錯成效，但其實遠端工作的擁護者已經推行多年，希望給予資方和勞方更大的工作彈性。最主要的得利者，為無法負擔保母或托嬰中心的父母。過去母親可能得犧牲工作照顧小孩，在家工作讓育嬰和工作之間有更多彈性，也讓父親能給予協助。

不過香港人力仲介公司FLEXImums創辦人瑪麗‧施瓦布雷克(Marie Swarbreck)表示，香港學校停課，給遠端工作增添不少挑戰。她說：「過去安靜的家很適合工作，但小孩在家使得家長分心。但我認為創造適合遠端工作的環境，將在未來越來越普遍。」