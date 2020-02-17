快訊

美國包機接鑽石公主號公民 機上14人確診武漢肺炎

中國封城 數百萬人「在家工作」成世界最大規模試驗

世界日報 / 編譯林育正╱綜合16日電

受到新型冠狀病毒疫情影響，中國許多城市進入封城或封閉式管理。為防堵疫情擴散無法進入公司上班，反而大規模測試在家遠端工作的成效。

1月中國就有6000萬人受到封城或半封城影響，全國可能面臨620億美元的經濟損失。但中國國家主席習近平喊話要恢復經濟，企業主也飽受經濟壓力，因此有數百萬人開始在家遠端工作。

為了員工健康和避免接觸導致疫情擴散，騰訊、阿里巴巴和微軟等科技公司表示，未來一至兩周員工將在家上班。新加坡、香港和澳門也要求公務員遠端工作；學校老師透過視訊教學，只有警消和醫療等提供緊急救護的人員，仍須親自上工。

對於工作環境數位化的公司來說，目前的成效意外優於預期。香港一間網路品牌公司業務總監拉馬克(Brice Lamarque)就說：「因為工作需要合作，我們過去沒有考慮遠端工作。但這次經驗告訴我們，就算不在同個空間，合作還是非常順暢。我們考慮讓在家工作成為公司的福利，也許一年二至三個禮拜。」

但他也承認遠端工作和工作型態有關，員工只需電腦和網路就能開工。不過工廠員工就沒這麼幸運，復工使健康面臨風險，因此必須有測量體溫和消毒雙手等配套措施。

雖然目前收到不錯成效，但其實遠端工作的擁護者已經推行多年，希望給予資方和勞方更大的工作彈性。最主要的得利者，為無法負擔保母或托嬰中心的父母。過去母親可能得犧牲工作照顧小孩，在家工作讓育嬰和工作之間有更多彈性，也讓父親能給予協助。

不過香港人力仲介公司FLEXImums創辦人瑪麗‧施瓦布雷克(Marie Swarbreck)表示，香港學校停課，給遠端工作增添不少挑戰。她說：「過去安靜的家很適合工作，但小孩在家使得家長分心。但我認為創造適合遠端工作的環境，將在未來越來越普遍。」

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

講普通話不接待！港近百店家「自行封關」涉歧視

股匯兩樣情 台幣盤中升破30

104人力銀行：轉職台幹者 63%選擇揮別大陸

台大公衛學者示警：111名潛在感染者無法偵測

相關新聞

新冠肺炎疫情衝擊巨大 大陸「全國兩會」確定延期

大陸全國人大委員長栗戰書主持召開十三屆全國人大常委會第四十七次委員長會議，決定十三屆全國人大常委會第十六次會議2月24日...

全球疫情地圖／泰國新增1確診病例 日本和歌山再增4例

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

大陸疫情整理包／新冠肺炎確診數破7萬！湖北新增病例連12日下降

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

中共出動8架運輸機 增1,200名醫護人員抵武漢

中共軍隊增派支援武漢抗擊新冠肺炎疫情，又一批1,200名醫護人員，出動八架運輸機，今（17）日抵達武漢。至此，軍隊增派的...

湖北急撥補助151.2億元 強化醫護防疫

為支持新冠肺炎疫情防控工作，湖北省財政廳今（17）日下午緊急撥付疫情防控中央補助資金人民幣35億元（約新台幣151.2億...

武漢疫情嚴峻！中國衛健委：已派逾3.2萬醫務人員支援

中國大陸湖北省武漢市新冠肺炎疫情持續嚴峻，國家衛健委17日表示，已派出3萬2千多名醫務人員支援湖北省武漢市，主要是來自呼...

中國封城 數百萬人「在家工作」成世界最大規模試驗

受到新型冠狀病毒疫情影響，中國許多城市進入封城或封閉式管理。為防堵疫情擴散無法進入公司上班，反而大規模測試在家遠端工作的成效。

湖北書記應勇上火線 任湖北防控指揮部指揮長

新冠肺炎疫情蔓延，據湖北省官方消息，昨天下午，湖北省委書記、湖北省「新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長」應勇主持召開省防控指揮...

港增1宗確診 病發曾到教堂聚會 4次赴診所 發燒未住院

新冠肺炎疫情持續，昨日香港新增一宗確診個案，累計確診數57宗。新患者是一名54歲男子，居住在太古城，2月7日發病，此前無外遊紀錄，病發後沒上班，但病發前後多次去過西灣河基督門徒福音會聚會。另外第27宗個案的24歲男患者昨日出院，他是「打邊爐家族」感染群組的首宗確診者。

武漢淨土！「硬核村」防控措施快又好 3000村民無人染病

新冠肺炎在大陸疫情蔓延情況嚴重，不過武漢境內「林港村」的3000名居民竟無人被感染，原來是因為林港村自1月26日起就開始嚴格進行管制防疫措施，全村13個出入口都有人看守，協助村民出外採購，也因此該村被稱為「硬核村」，可說是武漢境內最後一塊淨土。

連12天無病例！防疫有成效 澳門政府部門恢復基本服務

因澳門已連續12天沒有出現2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的新增確診病例，顯示防疫工作已收到初步成效，澳門政府...

鑽石公主號郵輪1成確診 至少21港人中鏢

爆發新型冠狀病毒疫情的「鑽石公主」號郵輪至今停泊日本橫濱，昨再多10名香港居民確診感染，船上累計21名港人確診；連同確診港人，全船累計355人確診，占整體逾一成。約3400名乘客與船員19日將完成14天隔離期，明報報導，港府正準備兩班包機接載港人回港，倘若日本當局的流程順利，料19日可離開日本返港。但有議員表示船上病毒測試進度緩慢，憂隔離期結束後仍未完成。

熱門新聞

台灣新冠肺炎首例死亡！一日增2例本土個案 累計達20例確診

明起擴大採檢！不限國別 14天內曾出國且有症狀一律採檢

影／新冠肺炎疑似社區感染首例！60歲慢性病男病逝

陸導演常凱1家4口新冠肺炎亡 陸媒揭17天「煉獄過程」

白牌司機死後確診新冠肺炎 陳時中曝追查113人幕後關鍵　

全球疫情地圖／泰國新增1確診病例 日本和歌山再增4例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。