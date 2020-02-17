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港增1宗確診 病發曾到教堂聚會 4次赴診所 發燒未住院

世界日報 / 香港新聞組／香港17日電
新冠肺炎疫情持續，昨日香港新增一宗確診個案，累計確診數57宗。 香港中國通訊社
新冠肺炎疫情持續，昨日香港新增一宗確診個案，累計確診數57宗。 香港中國通訊社

新冠肺炎疫情持續，昨日香港新增一宗確診個案，累計確診數57宗。新患者是一名54歲男子，居住在太古城，2月7日發病，此前無外遊紀錄，病發後沒上班，但病發前後多次去過西灣河基督門徒福音會聚會。另外第27宗個案的24歲男患者昨日出院，他是「打邊爐家族」感染群組的首宗確診者。

照x光肺清 9天後確診

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增個案是一名54歲男患者，於2月7日出現發燒，後出現咳嗽。他曾四度向私家醫生求診，其中兩次被拒診，本月10日前往東區醫院急症室求醫，當時X光肺片顯示清晰，未入院， 15日再往東區醫院接受治療，昨天才確診。

妻同現病徵 入院隔離

據報導，張竹君指出，男患者無外遊記錄，大部分時間都在家中，但多次去過一間小型教堂聚會；其妻在2月8日亦有流鼻水、咳嗽等病徵。中心已安排患者妻子入住東區醫院隔離。

此外，昨日又有一名患者康復出院，累計已有兩人出院。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，出院者是第27宗個案，24歲男子，目前情況穩定，沒有病徵。

打邊爐家族 首確診者出院

據悉，出院者是「打邊爐家族」感染群組的首宗確診者，他於1月30日發病，2月9日確診。該家族於年初二舉行19人規模的大型聚會，在觀塘永興工業大廈一間party room打邊爐及燒烤。

過去24小時，醫管局一共呈報17宗懷疑個案。截至昨日中午，有103名病人仍然留院接受隔離治療。已確診的57宗個案中，一人死亡，兩人已出院；其他患者分別於9間醫院留醫，當中5人情況危殆，兩人嚴重，47人穩定。

明報報導，昨確診的54歲男子居於太古城明宮閣高層，過往健康良好，潛伏期內無外遊，病發後沒上班。患者於北角英皇道633號跨國建築事務所巴馬丹拿集團工作，集團發言人證實他任職工程師，最後上班日為2月6日，正了解他有否與其他同事接觸，今起安排員工在家工作至本月23日。

新冠肺炎疫情持續，昨日香港新增一宗確診個案，累計確診數57宗。 香港中國通訊社
新冠肺炎疫情持續，昨日香港新增一宗確診個案，累計確診數57宗。 香港中國通訊社

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