鑽石公主號郵輪1成確診 至少21港人中鏢

爆發新型冠狀病毒疫情的「鑽石公主」號郵輪至今停泊日本橫濱，昨再多10名香港居民確診感染，船上累計21名港人確診；連同確診港人，全船累計355人確診，占整體逾一成。約3400名乘客與船員19日將完成14天隔離期，明報報導，港府正準備兩班包機接載港人回港，倘若日本當局的流程順利，料19日可離開日本返港。但有議員表示船上病毒測試進度緩慢，憂隔離期結束後仍未完成。

據報導，有國泰航空空服員透露，公司計畫安排兩班特別航班，最快19日到日本東京羽田機場接載港人返港，但保安局沒正面回應是否由國泰接載。

報導指出，郵輪上有約330名香港居民，保安局昨晚稱21名香港居民確診。政府消息人士表示，目標是19日至20日安排共兩班航班，最理想是19日接回所有港人，但正面對多項困難，包括日本政府資訊混亂，如乘客如何分批接受測試落船等程序，港府未完全掌握；日本的病毒快速測試試劑亦不夠；另尋找旅遊巴和司機接載乘客到機場亦有困難。

報導稱，有乘客不滿回港後仍要到檢疫中心，衛生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，郵輪上多人確診，且未知傳染途徑，乘客回港後入住檢疫中心是較安全的做法。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，船上港人受感染風險較高，回港後到檢疫中心隔離14天較合適，因港人普遍家居較細，多人同住，家居隔離會有風險。