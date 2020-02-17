連12天無病例！防疫有成效 澳門政府部門恢復基本服務

因澳門已連續12天沒有出現2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的新增確診病例，顯示防疫工作已收到初步成效，澳門政府部門暫停運作約半個月後，今天恢復基本服務。

澳門治安警察局、經濟局和貿易投資促進局上週末已預先公告今天恢復運作，但提醒來洽公的市民必須戴口罩。

澳門電台報導，一早就有大批民眾到治安警察局居留及逗留事務廳辦理外僱、居留或停留，現場員警提醒排隊等候的市民必須戴口罩並為他們量體溫。

據報導，當地的中國旅行社也恢復辦證業務，現場大排長龍。

2019年冠狀病毒疾病於春節期間波及澳門，澳門行政長官賀一誠4日宣布政府部門暫停基本服務，只提供緊急服務。

澳門當局成立的病毒協調中心昨天公布，澳門已連續12天沒有出現確診病例仍維持在10例，顯示有關單位的整體防疫措施已收到初步成效。