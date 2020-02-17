武漢淨土！「硬核村」防控措施快又好 3000村民無人染病

新冠肺炎在大陸疫情蔓延情況嚴重，不過武漢境內「林港村」的3000名居民竟無人被感染，原來是因為林港村自1月26日起就開始嚴格進行管制防疫措施，全村13個出入口都有人看守，協助村民出外採購，也因此該村被稱為「硬核村」，可說是武漢境內最後一塊淨土。

16日最新數字，大陸已累計確診70,548人；其中，湖北就多達58,182人。報導指出，被封為硬核村的「林港村」是紙坊街道最大的農業村，村民約有3000多人，特別的是，全村居民至今仍無人感染新冠肺炎。該村黨總支書記王維表示，若村內被感染，村幹部一定是第一個遭感染的，如果老百姓先被感染，那就是幹部工作沒有做的確實。

王維表示，林港村從1月26日就開始進行防疫任務，針對全村13個出入口，進行嚴格控管進出作業，由小組長和黨員為主體，兩人一組，全天嚴密值守。

為保障村民日常生活所需，林港村幹部會輪流出外採買生活用品，包括慢性病藥品、小孩尿布等，只要村民提出需求，幹部就會協助購買解決問題，幹部也呼籲村民，過節期間盡量減少外出，也不要聚集。

王維指出，林港村內沒有超市，僅有幾個小型販賣部，「疫情期間，嚴格管理出入後，村民要購買日用品卻成了難題，過年期間大家都備了一些貨，但是時間一長肯定不夠，尤其還有些慢性病人需要買藥」。

為了解決村民困難，才會實施村幹部代購的做法，王維指出，村內共設有21個村民小組，每日個小組都會登記村民需要購買的物品，再發放給村兩委，村兩委會在第二天外出採購。

另外，林港村也將小學與未復工的工廠改造，作為臨時觀察點，設立衛生間、廚房，添置鍋碗瓢盆、柴米油鹽、食材佐料等，以供生病村民或外出返回隔離人員居住，也因為防控措施嚴密，該村至今仍無人確診。