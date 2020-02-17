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絕望到寫遺書…新冠肺炎康復者現身說法 難忘防護衣感人字句

聯合新聞網 / 綜合報導
罹患武漢肺炎的武康在網上分享住院心情。圖／取自<a href=澎湃新聞" title="罹患武漢肺炎的武康在網上分享住院心情。圖／取自澎湃新聞">
罹患武漢肺炎的武康在網上分享住院心情。圖／取自澎湃新聞

新冠肺炎疫情肆虐，中國大陸每日增加許多確診、死亡案例。一名25歲的罹病者武康（化名）在住院期間，在網上分享住院時的心情，紀錄發病後無法住院、被病痛折磨、對醫護人員的尊敬、出院的快樂等心情，他表示，自己患病後曾寫過遺書，發病後近一個月終於康復，痊癒後第一件事就是去捐血，盼體內抗體能成疫苗特效藥。

根據《澎湃新聞》報導，武康在1月19日開始出現身體不適，包括肌肉痠痛、腹瀉、高燒到39度等，吃完退燒藥與感冒藥後仍繼續拉肚子，21日再度發燒，他立刻自我隔離，前往醫院檢查，確定罹患新冠肺炎。

武康表示，他在21日到處奔波，卻都找不到能收治他的醫院，武康父母聽說第七醫院有收治肺炎病人，武康爸爸偷偷去排隊，讓武康非常不捨，到現場一直趕爸爸回家，然而爸爸卻仍躲在外面玻璃窗偷看他，讓他很是鼻酸。

武康終於排到看診後，卻因為檢測試紙用完，無法被確診並住院，他只好離開醫院進行自我隔離，為了抒發心情，他也在微博上發佈多條貼文，分享罹病心情。24日武康的病症惡化，每隔幾分鐘胸腔就會出現巨響，讓他完全無法吃飯睡覺。

武康表示，他從1月19日出現症狀，26日終於住進武昌醫院，住院期間每天都要服藥、打針，絕望到令他寫下遺書又刪掉，且他必須自行拔管吃藥，每天武康爸爸還會送免疫球蛋白來，遠遠地放在門口，待爸爸走遠武康才能過去拿。

護理師在背上寫下「晴朗」，盼疫情能雨過天晴。圖／取自<a href=澎湃新聞" title="護理師在背上寫下「晴朗」，盼疫情能雨過天晴。圖／取自澎湃新聞">
護理師在背上寫下「晴朗」，盼疫情能雨過天晴。圖／取自澎湃新聞

武康指出，院內護理師年紀都僅20多歲，為了鼓勵病人，醫護人員在防護衣背後寫下「都好」、「情朗」、「希望」等字眼，同房還有一名80餘歲的奶奶，每每在吃飯錢，都會雙手合十感激志願者的送餐。

到了2月4日，武康的病症逐漸減緩，8日適逢元宵節，醫院還為罹患肺炎的病人準備元宵湯圓，鼓舞士氣，聽說雷神山醫院也開始準備收治病人，有護理師在背上寫下「有我在！雷神！」相當感人。

2月10日傳來好消息，武康與同房的「禱告奶奶」檢測都為陰性，武康直言，家人、醫護人員、網友給他的每一份關心，對他而言都能帶來無限大的能量，到了13日，武康終於第二次檢測陰性，可以出院回家了，他表示，從感染、發病、買藥、住院、康復，要感謝很多人，這一遭艱難求醫史真的十分難忘。

完成14日自我管理並康復後，武康第一件事就是到武漢血液中心捐血，希望體內抗體能對疫苗開發有所幫助，他感動的說，「記得一次躺在病床看微博私信，一位網友說她這一天的十八歲生日願望是希望我平安健康，這麼貴重的禮物，我只能回以謝謝」，可見網友的打氣對他而言，也是非常珍貴的力量。

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