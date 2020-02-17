快訊

野溪溫泉傳溺斃：被沖下深潭怎麼辦？

斬首、反恐…陸戰蒙面特勤隊 國軍最悍部隊 神祕任務曝光

他外地回北京染新冠病毒未隔離 同事共用員工餐慘中招

香港01 / 李福源
北京市疾控中心副主任龐星火表示，事主受感染後如常上班，致公司數十人被隔離。圖片來源／ youtube

由新型冠狀病毒引起的新冠肺炎疫情持續，北京市疾控中心副主任龐星火周日（16日）在疫情防控工作新聞發布會上透露了一名確診患者的個案，事主在春節與親戚聚會期間受感染，上月31日如常上班，結果在排隊倒餐盤時傳染了其中一名同事，導致公司數十人要接受隔離。

龐星火稱，該名患者在春節前駕車與家人一起回老家過年，疫情期間一家人與親戚一起聚會及吃喝玩樂，當時有一名親戚出現感冒症狀，然而事主並未在意，也沒有戴上口罩。

事主上月30日駕車與家人一起回北京，翌日如常上班，惟至本月8日始得悉有感冒症狀的親戚確診，才意識到自己近日也有類似症狀，到醫院檢查後遭確診。

由於事主回北京後沒有實行居家隔離觀察14日，導致其公司數十人作為密切接觸而要被隔離，公司運作受嚴重影響；事主還與一名同事在員餐用餐，吃完飯後兩人一同排隊倒餐盤，「當時兩個人都沒有戴口罩。」

當局表示，這宗個案說明了3個道理，第一是從外地返回北京的人，一定要居家隔離14天再上班；第二是各集體單位員餐要盡量實施「錯峰吃飯」（意即同一個地方分開不同時段用餐）、加大餐桌距離或採取分餐、打包帶回辦公室吃等減少餐廳就餐人數的方式；第三是與他人接觸最好保持1米以上的距離，且要戴上口罩。

至於員工復工後，在上下班途中如何預防新型冠狀病毒肺炎，龐星火稱，員工不要帶病上班，上班時應清潔雙手及佩戴口罩，並盡量避免乘搭箱式電梯；上班盡量選擇步行、騎單車或駕私家車等方式，下班後不要逗留或聚會。

延伸閱讀：

導演常凱與父母家姐相繼不治　網民：可見疫情的慘烈

3持刀賊劫旺角超市送貨工　掠走60條卷裝廁紙

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

她驚見郵局櫃檯下有神秘小洞 網友神解是這個作用

2周開出60條產線 她曝台灣口罩生產過程「要跪下來哭了」

台灣防疫優於日本 他列8大理由讓網友服了

有台灣居留權就享健保福利是否該修法？ 網一面倒轟：不公平

相關新聞

武漢公布防疫新措施：公共場所實行「掃碼入出」

武漢市凌晨公布措施，進一步防控疫情。

中國口罩產能大躍進？「製造狂魔」能補救防疫漏洞嗎

「口罩產能大爆發，製造狂魔救大家？」作為全球超過50%口罩生產的中國，因為武漢肺炎疫情而陷入慘重的「口罩荒」。隨著疫情的失控擴大，為解決一罩難求的極端困境，中國政府以「復產、增產、轉產」的方式，強行帶動拉回工廠產能，2月中已經陸續有各省工廠火速開工、乃至於不同產業有相繼投入，高喊「造口罩戰疫」的勝利口號。然而在許多城市接連進入封城管理狀態後，相關生產所需的原料、物流運送都受到阻礙，在產能尚未全面恢復的情形下，身為「製造狂魔」的中國，能靠那些政策和手段突破？

湖北外新病例「連降」 雷神山醫院院長：疫情拐點已到

新冠肺炎疫情尚未平息，大陸國家衛健委日前通報指，非湖北地區新增病例連續12日下降，衛健委發言人米鋒也說，武漢、湖北、全大...

他外地回北京染新冠病毒未隔離 同事共用員工餐慘中招

由新型冠狀病毒引起的新冠肺炎疫情持續，北京市疾控中心副主任龐星火周日（16日）在疫情防控工作新聞發布會上透露了一名確診患者的個案，事主在春節與親戚聚會期間受感染，上月31日如常上班，結果在排隊倒餐盤時傳染了其中一名同事，導致公司數十人要接受隔離。

男子瞞新冠肺炎接觸史遭捕 就診狂吐口水染兩名醫護

由新型冠狀病毒引起的新冠肺炎疫情持續，海南省東方市一名張姓的確診男子，上月初因出現發燒、咳嗽等徵狀而前往當地醫院求醫，惟他不但隱瞞曾接觸武漢親戚，更在治療期間多次吐口水導致兩名醫護人員受感染，約60人被隔離；張男近日痊癒，但剛離開醫院隨即被警方拘捕。

港女利用他人善心求援助 狂掃防疫物資遭網友踢爆

愛在疫症蔓延時！新型冠狀病毒肺炎疫情持續，口罩及消毒物品成為搶手貨，有網民無私以原價分享物資予同區有需要街坊，形成社區互助鍊。不過亦有人疑看中時機，利用別人的善心，以不同藉口收獲人家辛苦排隊購得或手上僅餘的抗疫物資，遭網民踢爆原來是「慣犯」，怒斥所作所為猶如騙子。

大陸疫情整理包／新冠肺炎確診數破7萬！湖北新增病例連12日下降

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

全球疫情地圖／新加坡再增3例確診新冠肺炎！台灣首例死亡 各地疫情一次看

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

專家團抵中國商議武漢肺炎 世衛稱疫情走向難料

世界衛生組織（WHO）深夜表示，國際專家團隊已開始與中國專家會談武漢肺炎疫情，而疫情未來走向難以預測

加強疫情防控 湖北孝感市凌晨起居民嚴禁外出

新冠肺炎疫情蔓延，疫源地湖北省加強疫情防控，湖北孝感市自凌晨起，所有城鎮居民嚴禁外出，以遏制新型冠狀病毒疫情擴散。

大陸首款潛在治療新冠肺炎藥物 獲批准上市

浙江海正藥業股份有限公司研製的「法維拉韋」（原名法匹拉韋）正式獲得大陸國家藥監局批准上市，這是在疫情期間全大陸第一個批准...

新冠病毒很怪！查奪命3盲區 全看病理解剖

新冠肺炎疫情日益嚴重，一個月來已有1600多人死亡，但直到2月16日才有第1例的患者遺體解剖。同濟醫學院法學系教授劉良慨嘆，肺炎病毒死亡這麼多人，病理解剖終歸要做的，早一點做可以多救幾個人。

熱門新聞

台灣新冠肺炎首例死亡！一日增2例本土個案 累計達20例確診

影／新冠肺炎疑似社區感染首例！60歲慢性病男病逝

明起擴大採檢！不限國別 14天內曾出國且有症狀一律採檢

白牌司機死後確診新冠肺炎 陳時中曝追查113人幕後關鍵　

全球疫情地圖／新加坡再增3例確診新冠肺炎！台灣首例死亡 各地疫情一次看

孫大千：武漢台商也是台灣人 要民進黨打開天窗說亮話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。