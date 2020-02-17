他外地回北京染新冠病毒未隔離 同事共用員工餐慘中招
由新型冠狀病毒引起的新冠肺炎疫情持續，北京市疾控中心副主任龐星火周日（16日）在疫情防控工作新聞發布會上透露了一名確診患者的個案，事主在春節與親戚聚會期間受感染，上月31日如常上班，結果在排隊倒餐盤時傳染了其中一名同事，導致公司數十人要接受隔離。
龐星火稱，該名患者在春節前駕車與家人一起回老家過年，疫情期間一家人與親戚一起聚會及吃喝玩樂，當時有一名親戚出現感冒症狀，然而事主並未在意，也沒有戴上口罩。
事主上月30日駕車與家人一起回北京，翌日如常上班，惟至本月8日始得悉有感冒症狀的親戚確診，才意識到自己近日也有類似症狀，到醫院檢查後遭確診。
由於事主回北京後沒有實行居家隔離觀察14日，導致其公司數十人作為密切接觸而要被隔離，公司運作受嚴重影響；事主還與一名同事在員餐用餐，吃完飯後兩人一同排隊倒餐盤，「當時兩個人都沒有戴口罩。」
當局表示，這宗個案說明了3個道理，第一是從外地返回北京的人，一定要居家隔離14天再上班；第二是各集體單位員餐要盡量實施「錯峰吃飯」（意即同一個地方分開不同時段用餐）、加大餐桌距離或採取分餐、打包帶回辦公室吃等減少餐廳就餐人數的方式；第三是與他人接觸最好保持1米以上的距離，且要戴上口罩。
至於員工復工後，在上下班途中如何預防新型冠狀病毒肺炎，龐星火稱，員工不要帶病上班，上班時應清潔雙手及佩戴口罩，並盡量避免乘搭箱式電梯；上班盡量選擇步行、騎單車或駕私家車等方式，下班後不要逗留或聚會。
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文章授權轉載自《香港01》
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