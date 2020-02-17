港女利用他人善心求援助 狂掃防疫物資遭網友踢爆

愛在疫症蔓延時！新型冠狀病毒肺炎疫情持續，口罩及消毒物品成為搶手貨，有網民無私以原價分享物資予同區有需要街坊，形成社區互助鍊。不過亦有人疑看中時機，利用別人的善心，以不同藉口收獲人家辛苦排隊購得或手上僅餘的抗疫物資，遭網民踢爆原來是「慣犯」，怒斥所作所為猶如騙子。

涉事女子則稱自己沒有欺騙街坊，聲稱不提家事是免被指博同情，又指曾提出給錢街坊，「人家不收, 那倒是我的錯?」。

有網民早前於facebook群組「深水埗街坊會」發文，指看不過眼群組內有人「日日當成班街坊的被騙受害者」，稱一名同是群組成員的街坊常常於有關購買抗疫物品的帖文中留言，「裝可憐點人去幫你買這樣那個樣子, 並叫人家原價轉讓給你」。

樓主指，該名街坊會以「自己照顧小孩難採買」為由，動之以情如表示「帶住小朋友，根本好難買，我知道我一定搶不到」等，要求其他網民分享或原價轉讓物資。

即使有人指出其寓所附近有貨，該街坊也會以「店鋪太遠去不了」作為解釋。不少居於附近的網民見狀也會好心相助，免費送贈或以原價轉讓口罩、漂白水、酒精棉片及沐浴露等物品給她。

根據網民截圖的留言內容統計，該名街坊已獲網民分享或轉讓了大批物資，當中包括45個口罩、2支搓手液、1支漂白水、1包漂丸、2支消毒沐浴露及1盒酒精棉片，甚至連街坊自發分享的愛心飯盒也曾留言要求「兩個」。

樓主忍無可忍憤怒踢爆，指涉事街坊的「小朋友」其實已經9歲，「兒子是正常, 走得比我跑得快」，又質疑對方相約交收時又突然可以落街，「不懂上網買東西? 你丈夫呢? 成家不出去?」。樓主狠批涉事街坊於非常時期仍利用別人善心，「買完還拿過去你樓下給你, 騙騙你開店鋪」。

延伸閱讀：

武漢肺炎｜街坊原價轉讓消毒用品 將軍澳群組變社區互助鏈勁溫馨

【武漢肺炎】自製消毒酒精3件事 自備容器認住呢2個號碼最安全

文章授權轉載自《香港01》