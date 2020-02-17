中共政法委：武漢還有大批危重病患 數量增加中

出身湖北的中共中央政法委秘書長陳一新，日前就任中央指導組副組長坐鎮武漢時曾開會研究床位、方艙醫院、醫療物資緊缺問題。他坦承，目前武漢還有一大批危重和重症病人，數量仍在增加。

中共中央政法委是在今天傍晚透過微信公眾號，公布這項訊息。

這項訊息提到，陳一新在會中用「三大要素」的字眼，形容床位、方艙醫院、醫療物資這3項防疫需要但仍緊缺的物資。

陳一新還提到，目前武漢「還有一大批危重和重症病人，並且數量仍在增加」。因此「要建設一大批方艙醫院，確定一批集中隔離點，都需要增加大量的醫護人員」。

他說，要對照病患「應收盡收」目標，以新增床位和病患量為依據，科學測算醫護人員缺口，挖掘本地（武漢）潛力，爭取市外、省外更多醫護力量支持武漢。尤其要爭取更多呼吸專科、重症醫學專家團隊馳援武漢。