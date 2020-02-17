中共政法委：武漢還有大批危重病患 數量增加中
出身湖北的中共中央政法委秘書長陳一新，日前就任中央指導組副組長坐鎮武漢時曾開會研究床位、方艙醫院、醫療物資緊缺問題。他坦承，目前武漢還有一大批危重和重症病人，數量仍在增加。
中共中央政法委是在今天傍晚透過微信公眾號，公布這項訊息。
這項訊息提到，陳一新在會中用「三大要素」的字眼，形容床位、方艙醫院、醫療物資這3項防疫需要但仍緊缺的物資。
陳一新還提到，目前武漢「還有一大批危重和重症病人，並且數量仍在增加」。因此「要建設一大批方艙醫院，確定一批集中隔離點，都需要增加大量的醫護人員」。
他說，要對照病患「應收盡收」目標，以新增床位和病患量為依據，科學測算醫護人員缺口，挖掘本地（武漢）潛力，爭取市外、省外更多醫護力量支持武漢。尤其要爭取更多呼吸專科、重症醫學專家團隊馳援武漢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言