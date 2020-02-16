新冠肺炎 中國首度解剖死亡病例並檢驗

央視新聞報導，中國第1、2個武漢肺炎死亡病例的遺體解剖，分別於今天清晨及晚間在武漢完成，並取得病理樣本，隨即被送檢。報導說，此舉能為武漢肺炎患者的臨床治療提供重大幫助。

根據報導，這2名死亡病例的遺體，分別在今天凌晨3時左右及晚間6時45分在武漢金銀潭醫院解剖完成。整個程序是在「國家法律政策允許」下及「獲得患者家屬同意」後進行。

在疫情爆發前後，金銀潭醫院是武漢最早被列為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）指定收治醫院的醫療場所。報導指出，醫療人員已從這2具遺體中成功取得病理樣本，並已送檢。

這項報導指出，由解剖獲得的武漢肺炎病理樣本，對於探索患者臨床的病理改變，疾病機制等有重大幫助，並能從根本上尋找武漢肺炎的致病性及致死性，給未來臨床治療危重症患者提供依據。