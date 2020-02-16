中國衛健委：新冠肺炎重症比例 明顯下降
中國國家衛健委官員今天就2019年冠狀病毒疾病（新冠肺炎）疫情表示，截至15日，武漢、湖北和全國重症病例占確診病例的比例均明顯下降，這說明疫情防控效果顯現。
綜合陸媒報導，國家衛生健康委發言人、宣傳司副司長米鋒16日在國務院聯防聯控機制發布會上，作上述宣布。
米鋒說，新冠肺炎占確診病例比例由1月28日的最高點32.4%，波動下降至2月15日的21.6%；湖北其他地級市這一比例由1月27日的最高點18.4%，下降至2月15日的11.1%；全國其他省分則由1月27日的最高點15.9%，下降至2月15日的7.2%。
他表示，以上變化說明，中國各地的疫情防控效果已經顯現。湖北根據實際情況制定和落實本地區防控措施，做好確診患者、疑似患者、無法明確排除新冠肺炎可能的發燒患者、確診患者的密切接觸者等4類人的分類。
米鋒提到，上述人群的分類集中管理，使大量輕症病例得到及時救治，減少了轉為重症的可能，為提高治癒率，降低病死率打下良好的基礎。
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