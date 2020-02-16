快訊

台灣新冠肺炎首例死亡！增2確診社區感染 60歲白牌計程車司機病逝

曾寫信求助蔡總統 鑽石公主號台灣父子先後確診

中國抗疫史上最大管控運動 重現毛澤東人盯人戰術

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合15日電
中國採取嚴格管制措施防疫，圖為政府人員在湖北武漢檢查過往車輛。 美聯社

為了應對新型冠狀病毒的爆發，中國正總動員基層組織與之對抗，城市及農村大批鄰里、穿制服的志願者、黨員代表等，開展歷史上另一場規模最大的社會控制運動，讓已消失數十年的毛澤東式人海戰術重現。

紐約時報報導，這項運動主要是將防疫的前線工作交付他們，實行密切監視，目標就是將數以千萬計的人相互隔離，即便是親人也不准密切接觸。

一些城市的住宅小區，自行發出通行證，規範居民離開家園的頻率，外人禁止進入；外地人如果不能證明他們在城市生活或工作，會阻止他們進入城市；在農村的入口，均用汽車、帳篷和其他障礙物堵塞。

儘管中國已擁有高科技監視工具，但這些控制措施主要還是由成千上萬的工人和志願者擔綱，他們檢查居民的體溫，記錄活動，監督隔離，最重要的是遠離可能帶有新冠病毒的外地人員。

根據「紐約時報」對各省和主要市政府公告的分析，從住宅入口處的檢查站到戶外活動的嚴格限制，目前最少7.6億中國人受到限制。若包括社區和地方在內，受影響的總人數可能更高。

由於政策千差萬別，有些地方受限程度幾達滴水不漏，另一些地方則幾乎沒有什麼限制。

中國國家主席習近平呼籲實行全面的「人民戰爭」以遏制疫情，由於地方官員對人民具有這種直接的權威，因此，有些人將執法提高到了極點也就不足為奇了。

中國目前的防疫基層工作，主要由其眾多的居委會領導，並透過政府的「方格管理」系統，以確保對大量人口的牢牢控制。所謂「方格」是將國家分為多個小部分，並指派人員監視。

目前來說，中國採取的戰略能否遏制疫情仍言之過早，但專家說，在對付流行病中，採取激烈措施可能適得其反，因為受感染的人可能會躲藏起來，最終使疫情難以控制。

但被隔離也不一定令人討厭不安，因為仍有不少人樂得自由自在，他們可以在家工作，可以網購，包括食物雜貨；一些義工也很樂意為他們購物送物，甚至包括麥當勞快餐。

當然某些地區還採取嚴厲的政策也在所難免，主要視各地方政府如何使用手中的權力；例如杭州禁止藥店出售止痛藥，強迫有病徵的人到醫院求醫；南京要求任何乘坐出租車的人出示身分證並留下聯繫方式。

許多地方更禁止聚會，湖南省警方最近就阻止了20多人一起打麻將的活動。

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

習近平新型態威權統治，短期將可逃脫滅頂之禍

兩面作戰保權力…疫情惹民怨 習神話破滅？

華爾街日報：若武漢肺炎疫情持續 習近平恐難終身連任

武漢肺炎疫情 美媒：習近平面臨最無法預測考驗

相關新聞

新冠肺炎疫情嚴峻 湖北通告：所有社區24小時最嚴格封閉管理

大陸新冠肺炎疫情嚴峻，疫源地湖北省剛剛發出通告，要求強化新冠肺炎疫情防控，並首度明確指出：所有社區實行24小時最嚴格封閉...

全球疫情地圖／台灣新冠肺炎首例死亡！增2例本土個案 累計達20例確診

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

大陸疫情整理包／新冠肺炎增142例死亡！湖北省宣布「最嚴格封閉管理」

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

防新冠肺炎疫情蔓延 湖北荊州宣布實行封閉管理

防新冠肺炎疫情蔓延，湖北荊州宣布部分地區實行封閉管理。

湖北疫情嚴峻！黃岡市祭獎勵 發燒主動就診者發2150元

中國大陸湖北省新冠肺炎疫情嚴峻，感染病例持續上升，為加大疫情防範力道，湖北省黃岡市的防控單位在16日宣布防疫獎勵辦法來提...

影／買不到口罩！香港大學影片教如何DIY

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，香港地區口罩短缺，香港醫教等各界聯手評估後，教導大眾利用市面日常材料，如何自製...

中國抗疫史上最大管控運動 重現毛澤東人盯人戰術

為了應對新型冠狀病毒的爆發，中國正總動員基層組織與之對抗，城市及農村大批鄰里、穿制服的志願者、黨員代表等，開展歷史上另一場規模最大的社會控制運動，讓已消失數十年的毛澤東式人海戰術重現。

不滿港府設「指定診所」 多區遊行

醫管局籌備在18區設「指定診所」，接收輕微發燒或上呼吸道感染病徵病人。香港昨天多區有市民遊行，反對設立「指定診所」天水圍、大埔、香港仔等多區有人發起遊行，其中天水圍遊行取得不反對通知書，遊行結束後有人闖入輕鐵站縱火及向路軌擲雜物，元朗區議員伍健偉稱至少收集到33名被捕者資料，已安排律師跟進。

武漢科技廠辦5千人年會 病毒派對肆虐4省6市

新冠肺炎疫情自今年1月起持續蔓延至各國，湖南省疾控中心專家近日公布出一張病毒傳播圖譜，清晰畫出涉及湖北、湖南、貴州、廣東...

共同社：習近平4月訪日行程料不受疫情影響

據日本共同社報導，日本外相茂木敏充15日下午在出訪地德國慕尼黑，與中國大陸國務委員兼外交部長王毅舉行會談。兩人達成一致，...

傳研究生黃燕玲為「零號病人」武漢病毒所：她未曾染疫

昨日，一則消息在大陸網路流傳，指出中國科學院武漢病毒研究所的女研究生黃燕玲是新冠肺炎「零號病人」（指第一個得傳染病，並開...

全港首見0確診 再削非急症服務嚴控疫

自新冠肺炎疫情出現後，特區政府推出嚴格的控關措施與社會各界齊心抗疫。昨日，香港首次實現新冠肺炎零確診，累計確診個案維持在56宗。文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然暫時未有新增個案，但病毒潛伏期一般為14日，故難以判斷疫情是否「見頂」，需要再多觀察一段時間。

熱門新聞

全球疫情地圖／台灣新冠肺炎首例死亡！增2例本土個案 累計達20例確診

驚呆了！習近平：我1月7日就對疫情防控提出要求

台灣新冠肺炎首例死亡！一日增2例本土個案 累計達20例確診

威士特丹號郵輪 出現首名確診新冠肺炎病患

肺炎讓全世界都反中？日本民眾這些話 讓台灣立場好尷尬...

大陸疫情整理包／新冠肺炎增142例死亡！湖北省宣布「最嚴格封閉管理」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。