中國抗疫史上最大管控運動 重現毛澤東人盯人戰術

為了應對新型冠狀病毒的爆發，中國正總動員基層組織與之對抗，城市及農村大批鄰里、穿制服的志願者、黨員代表等，開展歷史上另一場規模最大的社會控制運動，讓已消失數十年的毛澤東式人海戰術重現。

紐約時報報導，這項運動主要是將防疫的前線工作交付他們，實行密切監視，目標就是將數以千萬計的人相互隔離，即便是親人也不准密切接觸。

一些城市的住宅小區，自行發出通行證，規範居民離開家園的頻率，外人禁止進入；外地人如果不能證明他們在城市生活或工作，會阻止他們進入城市；在農村的入口，均用汽車、帳篷和其他障礙物堵塞。

儘管中國已擁有高科技監視工具，但這些控制措施主要還是由成千上萬的工人和志願者擔綱，他們檢查居民的體溫，記錄活動，監督隔離，最重要的是遠離可能帶有新冠病毒的外地人員。

根據「紐約時報」對各省和主要市政府公告的分析，從住宅入口處的檢查站到戶外活動的嚴格限制，目前最少7.6億中國人受到限制。若包括社區和地方在內，受影響的總人數可能更高。

由於政策千差萬別，有些地方受限程度幾達滴水不漏，另一些地方則幾乎沒有什麼限制。

中國國家主席習近平呼籲實行全面的「人民戰爭」以遏制疫情，由於地方官員對人民具有這種直接的權威，因此，有些人將執法提高到了極點也就不足為奇了。

中國目前的防疫基層工作，主要由其眾多的居委會領導，並透過政府的「方格管理」系統，以確保對大量人口的牢牢控制。所謂「方格」是將國家分為多個小部分，並指派人員監視。

目前來說，中國採取的戰略能否遏制疫情仍言之過早，但專家說，在對付流行病中，採取激烈措施可能適得其反，因為受感染的人可能會躲藏起來，最終使疫情難以控制。

但被隔離也不一定令人討厭不安，因為仍有不少人樂得自由自在，他們可以在家工作，可以網購，包括食物雜貨；一些義工也很樂意為他們購物送物，甚至包括麥當勞快餐。

當然某些地區還採取嚴厲的政策也在所難免，主要視各地方政府如何使用手中的權力；例如杭州禁止藥店出售止痛藥，強迫有病徵的人到醫院求醫；南京要求任何乘坐出租車的人出示身分證並留下聯繫方式。

許多地方更禁止聚會，湖南省警方最近就阻止了20多人一起打麻將的活動。