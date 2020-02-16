不滿港府設「指定診所」 多區遊行

醫管局籌備在18區設「指定診所」，接收輕微發燒或上呼吸道感染病徵病人。香港昨天多區有市民遊行，反對設立「指定診所」天水圍、大埔、香港仔等多區有人發起遊行，其中天水圍遊行取得不反對通知書，遊行結束後有人闖入輕鐵站縱火及向路軌擲雜物，元朗區議員伍健偉稱至少收集到33名被捕者資料，已安排律師跟進。

綜合香港電台、明報報導，多名元朗區議員昨在天水圍發起遊行，遊行隊伍下午2時半出發，警方稱最高峰有500人，3時半後結束，但入夜後有黑衣人士在天富苑對開以發泡膠箱、單車及垃圾桶等雜物堵塞行車線，車輛需要停駛。黑衣人之後散去，一批防暴警員及後到場清理，並有警員在現場駐守。

另一批人不滿政府計劃將位於大埔汀角路的賽馬會診所列為指定診所，逾百人下午約3時由大埔天后宮出發，遊行至大埔中心，防暴警在巴士站一度舉黃旗警告。

此外，一批市民反對當局計劃將葵盛的南葵涌賽馬會普通科門診診所，定為「指定診所」，接收輕微發燒或上呼吸道感染病徵的病人。他們在區內發起遊行抗議，過百人參與。有人不滿診所太近民居，當局事前又無做諮詢。

對於昨日多區有市民遊行，反對設立「指定診所」，被問到政府是否解說不足，行政會議成員林正財在一個電台節目表示，永遠可以有進步空間，指出檢疫中心不足，難以讓滯留在日本及武漢的香港居民回港。他強調，檢疫中心入住的並非病人或帶菌者，只是比普通居民高危少少。