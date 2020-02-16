全港首見0確診 再削非急症服務嚴控疫

自新冠肺炎疫情出現後，特區政府推出嚴格的控關措施與社會各界齊心抗疫。昨日，香港首次實現新冠肺炎零確診，累計確診個案維持在56宗。文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然暫時未有新增個案，但病毒潛伏期一般為14日，故難以判斷疫情是否「見頂」，需要再多觀察一段時間。

維持56宗確診 5人危殆

據報導，張竹君表示，昨日本港未出現新增確診病例，現有確診個案共56宗，包括30男26女，年齡介乎22歲至91歲，其中21人為70歲以上，27人超過50歲。

據報導，在確診個案中，有13宗為輸入個案，兩宗為輸入個案的密切接觸者，12宗為本地源頭不明個案，11宗為本地個案的密切接觸者，5宗為可能本地個案，13宗為可能本地個案的密切接觸者。現有54名確診者仍然留院，5人情況危殆，需要插喉及留在深切治療部；3人情況嚴重，需氧氣輔助治療。

截至昨日中午，公立醫院在過去24小時內通報45宗懷疑個案，病人年齡介乎12個月至83歲，連同新通報個案在內，共有120人留院接受隔離治療。

報導引述張竹君說，輸入個案從發病到確診之間的時間較短，故較少密切接觸者受感染，但本地和可能本地個案平均有1、2名密切接觸者發病，他們的發病時間至確診的時間較長，可能需要一星期左右。

張竹君表示，因應疫情，醫管局將進一步縮減非急症及非必要服務，希望盡量減少人流在醫院。醫管局總行政經理張子峯預計，有關調整將導致每日有1萬人次受影響，未來兩星期或有10萬人次受影響。