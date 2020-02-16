澳門公部門17日開工 派22億元消費振經濟

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散全球，但澳門昨日確診個案維持在10宗，是封賭場後連續11日沒新增個案，澳門政府昨更宣布，公共部門2月17日起恢復基本運作，並表示，待新冠肺炎疫情平復後，特區政府將向每位澳門居民發放3000澳門元（下同，約375美元）的電子消費券，預計政府將投入22億元(約2億7500萬美元)。

維持10宗 連11天沒新增

中新社報導，澳門新型冠狀病毒應對協調中心15日下午舉行記者會，經濟財政司司長李偉農在會上透露，政府選擇通過發放電子消費券措施，是希望疫情平復後，能盡快把有關資金投入市場，以提振澳門經濟，確保每一位「打工仔」的飯碗。他希望商界能提供更多消費優惠，使市場能產生消費加乘效應。

對於澳門娛樂場何時恢復營運，李偉農重申，這不僅是一個行政決定，還牽涉包括衛生風險在內等綜合因素，要整體考慮才能作最終決定。目前特區政府與六大博彩企業保持密切溝通，一有消息便會向外界公布。

消費券 須3個月內用完

李偉農強調，澳門現時沒有條件吸引外資，應該先穩定內需，冀用三個月時間提振企業。電子消費券限定在澳門使用，並須於三個月之內用完，期望能藉此刺激消費，擴大內需。

報導指出，社會文化司司長歐陽瑜在會上表示，特區政府宣布公共部門將於17日起恢復基本運作，並不代表疫情已經緩和，澳門目前仍然處於疫情防控的關鍵時刻。政府強烈呼籲，市民如無必要不應外出、更不應聚集。

至於澳門在內地設置口罩生產線的計畫，歐陽瑜稱，政府沒有投資或資助有關工廠，而是以採購形式向工廠購買口罩，口罩價格會較現時全球採購的價格便宜。若有關工廠的生產線全部啟用，製造的口罩數量將足供應予澳門及部分大灣區城市使用。