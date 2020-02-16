滯鄂者嘆「沒有明天」港府：倘有200檢疫位 可回家

湖北省新型冠狀病毒疫情嚴峻，約2200名港人滯留，有患抑鬱症的滯留男子情緒不穩，甚至有自殺念頭，前日再求助冀盡快脫離疫區，感覺「沒有明天」。明報報導，政制及內地事務局長聶德權昨表示，撤離港人首要是本港有設施「集中做檢疫」，倘有檢疫中心一次過能提供200個宿位，短期內可安排港人分批回港。不過，他說現時4個共提供150個宿位的檢疫中心已近飽和，社會一聽到附近有檢疫中心就反對。

據報導，政府前日稱正增加檢疫設施，包括火炭駿洋邨及在鯉魚門度假村加建組合屋單位等，食物及衛生局昨未能提供新增檢疫設施的啟用時間。據了解，除了現成的駿洋邨，八鄉少年警訊永久活動中心及個別正加建設施的營地有望在3月初完成；駿洋邨有近4900個單位，政府沒向房委會委員交代徵用單位數量。

報導指出，聶德權昨在商台《政經星期六》稱，正制訂撤離方案，要考慮公共衛生風險和可行性；滯留的2200港人分散湖北不同地方，會百多、200人分批回港。他說駿洋邨已準備好，不少醫療專家的意見指公屋是合適檢疫地點，因有獨立房間、廁所和通風。

立法會議員陳凱欣建議，將湖北撤離者分類，65歲以上長者、小童、孕婦、長期病患和情緒問題者應先撤離。她說，2月1日在facebook收到滯留湖北省棗陽市的港人李先生求助。從陳提供的對話，李先生與妻子及兩女兒滯留，他患抑鬱，藥物用盡，情緒非常不穩，「擔心會攬住一家自殺」。

報導稱，在港的陳先生，其妻子及兩名兒子均滯留武漢，他希望家人能成為首批撤離者，因為小朋友容易病，在當地有一定風險。被問會否呼籲地區人士支持駿洋邨做檢疫中心，他說「檢疫中心不等於隔離中心」，盼地區人士支持，「有地方可做檢疫中心，等滯留者可回港」。