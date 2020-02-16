下雪了！武漢遭斷崖式降溫 醫師：不利對抗病毒

14日夜雷雨，15日中午，武漢開始下雪。據武漢市氣象台消息，15日武漢氣溫在0℃到10℃之間，中午前後小雨轉為雨夾雪，下午則由雨夾雪轉為中到大雪，晚8時左右，雨雪勢力會逐步減弱轉為多雲。武漢遭「斷崖式」降溫，醫師表示，將不利於對抗病毒，須保暖和適當室內運動。

紅星新聞報導，據兩位正在武漢前方戰「疫」的醫師——四川廣元市中醫醫院感染科主任醫師楊志林、成都市第一人民醫院感染科副主任醫師郭強表示，濕冷環境不利於對抗病毒，解決方案是保暖和適當室內運動。

降溫對新冠病毒有什麼影響？郭強表示，通常氣溫下降對新冠病毒的作用較小，氣溫升高對新冠病毒作用較大。氣溫下降只會影響病毒的生存，但是不會影響它的傳播能力，所以主要還是對人的影響。不過起風、下雨，對清除病毒有一些好處。總的來說，主要是對人的影響。

楊志林表示，一般情況下，新冠病毒在高溫下不容易存活，在低溫下容易成活，不利於我們對抗新冠病毒。在濕冷的環境中，病毒可能處於暫時的休眠狀態，等天氣稍微暖和，它又會開始復甦。不過吹風可以改善空氣環境，增強空氣對流，對疫情是有好處的。

被問到降溫對不同的人群有什麼影響時，楊志林表示，降溫可能導致感冒、發燒、咳嗽等。例如對於病情已經穩定的患者，有可能受降溫一刺激，病情又會加重。另外，在這種氣溫條件下不排除會產生流感病毒，從而導致雙重感染。

郭強說，氣溫下降會可能導致抵抗能力降低，在同等情況下，抵抗力更低者更容易感染。

楊志林強調，大家一定要注重保暖。氣溫下降時方艙裡面也會變冷，「我們採取的辦法是加被子和多穿衣服。對於新冠肺炎輕症患者和普通人來說，除了保暖，還應該做適當的室內運動，比如八段錦和太極拳。例如廣元來的隊員們，只要沒有上夜班，上午都會適當鍛鍊一下。抗擊新冠病毒，既要有信心、決心，也要有體力。」

郭強說，不管是患者還是普通人群，都要加強保暖，防止在抵抗力下降的時候，病毒侵入人體。特別是老年人或者老年患者，有基礎疾病，在氣溫下降的時候，更容易導致抵抗力下降和感染。