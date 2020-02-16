武漢病毒所女研究生是新冠病毒零號病人？所方這麼回應

日前一則關於「武漢病毒研究所一名女研究生是新冠肺炎零號病人」的消息在網路流傳，中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗保證病毒所目前無人感染；在此同時，科技部要求加強對實驗室特別是對病毒的管理。

新京報報導，網路流傳新冠肺炎的零號病人是黃燕玲，是武漢病毒所科研人員，並PO出武漢病毒所2011年11月4日的《2012年度推薦免試碩士研究生擬錄取名單公示》。

對此石正麗表示，「怎麼可能？這個一看就是假新聞。」對病毒所是否有一位名叫黃燕玲的女研究生並沒掌握，「我可以保證，包括研究生在內，我們所沒有一個人被病毒感染過，我們所是零感染。」

日前傳言新冠肺炎病毒經過基因工程改造後從武漢的一個實驗室外洩出來的說法，據金融時報報導，美國西雅圖弗雷德哈欽森癌症研究中心研究員貝德福德，駁斥新冠病毒是由武漢病毒研究所或中國其他地方製造出來的謠言。

「我們找不到任何關於基因工程的證據。」貝德福德教授在美國科學促進會（AAAS）於西雅圖召開的會議上表示，「我們所掌握的證據是，病毒的突變與自然進化完全一致。」

針對病毒經改造的謠言，來源是印度科學家發表的一篇論文，貝德福德稱，這項研究「在很多層面上都出現了錯誤」。新冠病毒與愛滋病毒相匹配的基因序列片段非常短，它和其他病毒也會出現這樣的重疊片段，而且這「會在整個生命樹中一次又一次地重複」。儘管這份論文很快被撤稿，但它的指控仍然在社交媒體上流傳。

另據央視報導，科技部社會發展科技司司長吳遠彬在國務院聯防聯控新聞發布會上說，各主管部門要加強對實驗室，特別是對病毒的管理，確保生物安全。

針對吳遠彬的說法，有網友說，「此地無銀三百兩？」、「徹查病毒來源，給全國人民交代」、「可不可以把這種實驗室都放到荒島上。」