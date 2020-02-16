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專家：新冠肺炎太多未知數 有必要擴大篩檢

中國國務院聯防聯控機制：新冠肺炎疫苗、藥物研發 獲明顯進展

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電
新冠肺炎疫情持續，國務院聯防聯控機制15日舉行新聞發布會，聚焦防疫抗疫工作中的藥物研發和科研攻關情況。 中國新聞社

新冠肺炎疫情持續，國務院聯防聯控機制15日舉行新聞發布會，聚焦防疫抗疫工作中的藥物研發和科研攻關情況。

多維新聞報導，國家衛健委發言人米鋒、中科院院士周琪、科技部社會發展科技司司長吳遠彬、科技部生物中心主任張新民、中國疾控中心研究員李濤參與發布會。

吳遠彬說，科技部目前已部署4批共20個應急項目，並發布現場快速檢測產品研發應急的項目，已收到327項申請。中科院也啟動新冠病毒防控項目，20個省市設立科技應急專項。

吳遠彬還稱，在病毒病原和流行病學方面也初步排除新冠肺炎的來源與已知家禽家畜的關係，提出蝙蝠是最有可能攜帶新冠肺炎的源頭。對於穿山甲是否為中間宿主，他說，正組織科研團隊論證。

在藥物研發和臨床救治方面，有些藥品篩和治療方案已取得積極進展，正在推進臨床試驗，部分臨床救治建議已經納入診療方案。在疫苗研發方面，並行開展滅活疫苗、核酸疫苗、重組疫苗等多條技術路線的研發。

周琪則稱，新冠病毒動物模型研究非常重要，目前為止，有效的動物模型依然是靈長類，比如說獼猴，現在已經看到和人類相同的症狀。

張新民則披露，藥物研發組織全境科研團隊，利用7萬個藥品和新化合物進行篩選，5000個可能有效的藥物，之後又選定100個藥物在體外進行細胞實驗。零散氯、法匹拉韋、瑞德西韋正在臨床試驗。目前部分藥物已初步顯示良好療效。他說，目前部分疫苗品種進入動物實驗階段。

另據公開報導，中國醫藥集團稱旗下國藥中生研究院15日已啟動新型冠狀病毒基因工程疫苗研發，現已完成基因序列合成，正在進行重組質粒構建和工程菌篩選工作。

另外，國藥中生在研究中還提出「用新冠康復者血漿治療危重患者」的建議，並已獲得科技部緊急立項。目前國藥中生已按照國家衛健委和國家藥監局的標準製備新冠康復者血漿，並用於11名危重病人治療。

在使用「血漿療法」後，截至目前所有治療的危重病人未發生任何不良反應，各項重要檢測指標全面向好。其中一位86歲危重患者應用此治療方案後，臨床體徵和症狀已經獲得明顯改善。

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