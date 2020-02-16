新冠肺炎／武漢首座中醫治療為主的方艙醫院 啟用

抗擊新型冠狀病毒，中西醫藥界各有進展。國家衛生健康委副主任王賀勝15日表示，目前湖北一半以上確診病例都是使用中醫藥治療。另中醫藥用在安徽省108例新冠肺炎患者的治癒率超過九成。武漢市首個以中醫治療為主的方艙醫院，也於日前啟用。另一方面，被認為可能是新冠肺炎治療藥物的瑞德西韋，第二批藥物已已運抵武漢，將進行臨床試驗。

王賀勝說，新冠肺炎疫情防控到了最關鍵階段，目前採取以院包科、以省包科、整建制接管等模式，集中收治患者，要發揮中西醫結合優勢，及早使用中醫中藥來治療。中醫藥積極參與社區防控，對有需求的民眾發放中藥，這些工作已經顯示一定成效。

新安晚報報導，安徽省建立中西醫結合會診制度，省級中醫藥專家組成立八個專家小組，要求28所省、市定點醫院在第一時間讓患者服用中藥湯劑，已有淮北、亳州等九市定點醫院採用。截至11日24時，安徽省累計報告確診病例889例，中醫藥參與救治826例，占92.9%；累計治癒出院108例，中醫藥參與救治98例，占90.7%。

澎湃新聞報導，15日從上海出院的22歲望女士說，醫師在前五天治療中讓她服用一種抗愛滋病藥物，五天後換吃氯化鉀及防止肝硬化藥物。病情好轉後，再換中藥治療。她認為，除了結合中西醫藥的治療讓她痊癒外，「保持積極的心態」也是她戰勝病毒的主因之一。

對於王賀勝及中醫藥在新冠病毒療效的說法，網友反映不一。有網友認同，也有人質疑，「放過穿山甲的鱗片吧！」有網友則說，「當前的核心不是中西醫『對決』，而是找出最佳治療方法」。

武漢市首個以中醫治療為主的江夏方艙醫院也於日前啟用，第一批50名患者入住。院方採用中西醫結合、以中醫為主的方式治療。中央指導組專家組成員張伯禮表示，「前一段時間的治療經驗表明，中藥對於新冠肺炎輕症病人的治療有療效。」

在西藥方面，美國本土首例患者在使用研抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）治療下痊癒，使此藥在新冠病毒治療上被寄予厚望。財新網報導，美國吉利德（Gilead）的瑞德西韋臨床試驗正在武漢進行，第二批藥物近日運抵武漢。此前已有3400餘支瑞德西韋及對應近900支安慰劑抵達，用於臨床試驗。

報導指出，以「新型冠狀病毒」註冊的臨床試驗超過40個，瑞德西韋是唯一獲批三期臨床試驗的藥物。試驗將在武漢金銀潭醫院等多家臨床一線醫院中進行。瑞德西韋在中國的試驗預計4月27日結束，若驗證有效，還須經藥監局審批上市後，才能廣泛用於治療。