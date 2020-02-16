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全身伽馬刀發明人段正澄 因新冠肺炎病逝

中央社 / 台北16日電
研發全球首台全身伽馬刀的中國工程院院士段正澄昨晚因新冠肺炎病逝，享壽86歲。示意圖，取自星島網

研發全球首台全身伽馬刀的中國工程院院士段正澄昨晚因新冠肺炎病逝，享壽86歲。

綜合香港文匯報等媒體報導，段正澄因感染俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病，經治療無效後，昨晚7時許在武漢的華中科技大學附屬協和醫院去世。

段正澄1934年生於江蘇省鎮江市，1957年畢業於華中工學院（現華中科技大學）機械系，畢業後留校服務。2009年，他以75歲之齡當選中國工程院院士，成為當時年紀最長的院士。

華中科技大學證實，本身患有糖尿病等慢性疾病的段正澄於1月29日感染武漢肺炎。他任教的華中科技大學至今已有4位學者因新冠肺炎去世。

報導說，1996年，段正澄結合機械科學與放射治療醫學，研發了國際首台全身伽馬刀，被稱為「段氏伽馬刀」。

「段氏伽馬刀」可旋轉動態聚焦，使伽馬射線焦點對準經過精密定位後的腫瘤，進而殺死腫瘤細胞，大大降低對人體正常組織和器官的損傷，目前已在中國100多家醫院使用，惠及近百萬人。

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