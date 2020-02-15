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談新冠肺炎防疫情況 崔天凱：不能說中國政府錯了

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
新冠肺炎疫情延燒，中國駐美大使崔天凱近日在的訪談中談及中國的防疫對策。 示意圖／新華社

中國駐美大使崔天凱接受14日播出的美國全國公共廣播電台(NPR)「早間新聞」(Morning Edition）節目主持人英斯基普(Steve Inskeep)訪問時說，新冠肺炎疫情對國是巨大挑戰，對整個國際社會亦然，「我們正盡全力防控疫情，治療患者，並努力降低疫情對經濟和社會活動的影響，我們仍在全力以赴。」

對於英斯基普詢問日前病逝的「吹哨者」、武漢中心醫院眼科醫師李文亮去年底率先對新冠肺炎病毒提出呼籲，卻遭到拘留與訓誡，崔天凱則說，李文亮沒有被拘留，只是有人找他談話，如果被拘留，不可能還在醫院工作。

英斯基普詢問，某些網路輿論認為，李文亮去世印證了中國制度缺乏公開透明，崔天凱回答：「李文亮是好醫生，也是體制內的一份子，也許有些人並不了解，他是一名中國共產黨黨員。」

至於這波新冠肺炎疫情失控的責任歸咎，崔天凱在訪問中並未明確答覆。

崔天凱說，中國有中央政府、省政府、市政府、鄉政府，談到政府時不能籠統概括，某級政府可能犯錯，這在世界各國都很正常，「但不能因此就說整個中國政府錯了，這不符合事實。」

「他的逝世讓我們所有人感到悲傷。他盡心盡職，非常專業。」崔天凱說，李文亮是一名好醫師，他從工作接觸到的具體案例中，識別到有危險臨近，從職業本能出發，產生了警覺，「但一開始並不是所有人都能理解和認可他，因為這是一種全新的病毒，大家對其缺乏認知。」

崔天凱表示，李文亮做為醫師，可以從具體案例中所有發現，但做為政府，若要發布警示或公告，則需要以更多證據及科學分析為根據，因此需要時間。

「當然，我們現在是基於後見之明，認識到李醫生說對了。」崔天凱說，李文亮之後仍留在醫院繼續工作，後來因公殉職，「這令人悲痛，但還有成千上萬優秀醫務工作者正奮戰在第一線，冒著生命危險救治病患，他只是他們之中的一員。」

崔天凱在訪問中也表示，中國國家主席習近平面對疫情問題時，發揮了堅強的領導作用。

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